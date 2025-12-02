Dušan Miletić și-a demonstrat în mod constant dominația pe parcursul lunii noiembrie, fiind pe primul loc în clasamentul ligii la capitolul de eficiență, cu un index de 22.71.

În luna noiembrie, Dušan Miletić a înregistrat medii de 17 puncte, 5,3 recuperări, 1,8 pase decisive și un indice de eficiență de 24.8.

Mai mult, contribuția sa a fost decisivă pentru parcursul impecabil al campioanei României, aflată la debutul în Liga Adriatică.

U-BT Cluj-Napoca a câștigat toate cele patru partide disputate în această perioadă, consolidându-și poziția a doua a clasamentului Grupei A.

Echipa ardeleană are un record de 5 victorii și 2 înfrângeri, fiind în urma formației Dubai Basketball, singura grupare cu victorii pe linie din competiție.

Următorul meci al echipei U-BT Cluj-Napoca în Liga Adriatică este programat duminică, de la ora 20:30, contra renumitei formații din Serbia – Partizan Belgrad.