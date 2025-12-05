România întâlnește Senegal în penultima partidă a grupelor principale de la Mondialul de handbal feminin

Selecționata de handbal feminin a României a pierdut primul meci din grupa principală, cu Ungaria, scor 29-34. Cu 2 puncte acumulate, România ocupă locul al treilea în clasament, dar nu mai are șanse la unul dintre primele două locuri.

Danemarca și Ungaria se află pe primele poziții ale grupei cu câte 6 puncte fiecare.

Senegal ocupă ultima poziție în clasamentul grupei, fără niciun punct.

Reprezentativa tricoloră continuă cursa pentru îndeplinirea obiectivului anunțat de Federația Română de Handbal: clasare între locurile 9-12.

România a început cu două victorii ediția 2026 a competiției mondiale, învingând Croația, scor 33-24, respectiv Japonia, scor 31-27, după care a pierdut cu Danemarca, scor 31-39.

Senegal a pierdut, în faza preliminară, cu Ungaria, scor 17-26, respectiv cu Elveția, scor 24-25, calificându-se în grupele principale după victoria cu Iran, scor 30-21.

În primul meci din Grupa I Principală, a pierdut cu Danemarca, scor 26-40.

România s-a mai întâlnit o dată cu Senegal, în meciuri oficiale, la ediția din 2019 a Campionatului Mondial, tricolorele câștigând atunci cu scorul de 29-24.