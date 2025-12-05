Prima pagină » Sport » România întâlnește Senegal în penultima partidă a grupelor principale de la Mondialul de handbal feminin

România întâlnește Senegal în penultima partidă a grupelor principale de la Mondialul de handbal feminin

Echipa națională a României de handbal feminin joacă vineri, de la ora 16:30, cu reprezentativa Senegalului, în penultima partidă din Grupa I Principală de la Campionatul Mondial, desfășurat în Țările de Jos și Germania.
România întâlnește Senegal în penultima partidă a grupelor principale de la Mondialul de handbal feminin
Petre Apostol
05 dec. 2025, 09:23, Sport

Selecționata de handbal feminin a României a pierdut primul meci din grupa principală, cu Ungaria, scor 29-34. Cu 2 puncte acumulate, România ocupă locul al treilea în clasament, dar nu mai are șanse la unul dintre primele două locuri.

Danemarca și Ungaria se află pe primele poziții ale grupei cu câte 6 puncte fiecare.

Senegal ocupă ultima poziție în clasamentul grupei, fără niciun punct.

Reprezentativa tricoloră continuă cursa pentru îndeplinirea obiectivului anunțat de Federația Română de Handbal: clasare între locurile 9-12.

România a început cu două victorii ediția 2026 a competiției mondiale, învingând Croația, scor 33-24, respectiv Japonia, scor 31-27, după care a pierdut cu Danemarca, scor 31-39.

Senegal a pierdut, în faza preliminară, cu Ungaria, scor 17-26, respectiv cu Elveția, scor 24-25, calificându-se în grupele principale după victoria cu Iran, scor 30-21.

În primul meci din Grupa I Principală, a pierdut cu Danemarca, scor 26-40.

România s-a mai întâlnit o dată cu Senegal, în meciuri oficiale, la ediția din 2019 a Campionatului Mondial, tricolorele câștigând atunci cu scorul de 29-24.

Recomandarea video

Ucraina a distrus cu o dronă un avion de luptă MiG-29 al Rusiei în Crimeea
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Când nu ai voie să speli în Postul Crăciunului. Zile în care tradiția spune că nu se spală
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor