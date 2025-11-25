Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei de handbal feminin a României, înainte de startul Campionatului Mondialul: Am progresat la încredere și maturitate

Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei feminine de handbal a României, spune că echipa dă dovadă de maturitate în joc, înaintea debutului la Campionatul Mondial.

„În primul rând, am progresat la capitolul încredere și maturitate. Eu așa cred. Sper ca de la o zi la alta să ne maturizăm, să fim mai responsabili, iar toate aceste lucruri ne pot da încrederea de a gestiona situații atât dificile, cât și plăcute, în timpul jocului”, a declarat Ovidiu Mihăilă, marți, într-un interviu al Federației Române de Handbal.

Întrebat despre echilibrul dintre jucătoarele experimentate și cele tinere din lot, selecționerul a subliniat o creștere valorică.

„Jucătoarele cu experiență și-au arătat această maturitate în competițiile europene din ultima perioadă, unde au avut evoluții foarte bune. Dar și jucătoarele tinere, care fac parte din echipe implicate în competiții europene, au demonstrat că au calitatea și capacitatea de a juca handbal la un nivel bun, de performanță. Dinamica lor a crescut foarte mult, în primul rând datorită jocurilor din cupele europene, care te obligă să fii la un astfel de nivel de elită”, a spus selecționerul.

Ovidiu Mihăilă, despre factorii decisivi la startul turneului final

„Eu cred că responsabilitatea contează foarte mult. Motivația va exista cu siguranță, le cunosc și știu cât își doresc. Nu în ultimul rând, echilibrul. Acest echilibru care îți dă o liniște interioară, ca să te poți exprima la adevărata ta valoare. Toate aceste elemente fac parte din procesul de pregătire a jocurilor care vor urma la Campionatul Mondial”, a încheiat antrenorul.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat marți lotul de 18 jucătoare cu care România va aborda Campionatul Mondial din Germania și Țările de Jos (27 noiembrie – 14 decembrie). Mihăilă l-a înlocuit pe banca tehnică a tricolorelor pe Florentin Pera, care și-a dat demisia la finalul lunii septembrie.

România face parte din Grupa A, găzduită la Rotterdam, alături de Croația, Japonia și Danemarca – medaliată cu bronz la ediția precedentă.

Programul României:

27 noiembrie, 19:00 – România – Croația

29 noiembrie, 19:00 – România – Japonia

1 decembrie, 21:30 – Danemarca – România