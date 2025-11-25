Echipa națională de handbal feminin a României va aborda Campionatul Mondial cu același lot de 18 jucătoare folosit la Trofeul Carpați, competiție desfășurată la Bistrița, între 20 și 23 noiembrie.

La Trofeul Carpați, echipa națională de handbal feminin, pregătită de antrenorul Ovidiu Mihăilă, a obținut victorii pe linie, câștigând cu Portugalia (scor 40-28), Cehia (37-30) și Austria (37-28).

Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin:

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Coordonatoare: Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Rebeca Necula (Râmnicu Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila)

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Râmnicu Vâlcea)

La Campionatul Mondial, România face parte din Grupa A, care se va desfășura la Rotterdam, în Țările de Jos, alături de Croația, Japonia și Danemarca, medaliată cu bronz la ediția precedentă.

Programul României în grupa A:

27 noiembrie, ora 19:00: România – Croația

29 noiembrie, ora 19:00: România – Japonia

1 decembrie, ora 21:30: Danemarca – România

A 27-a ediție a Campionatului Mondial reprezintă a treia ediție cu 32 de echipe la start. La ediția precedentă, disputată în 2023, România s-a situat pe locul 12. Franța a câștigat titlul mondial, după o finală adjudecată cu Norvegia, scor 31-28.