Naționala de handbal masculin începe seria meciurilor de pregătire înainte de Campionatul European

Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, 10 noiembrie 2024, la Buzau, de reprezentativa Poloniei, scor 27-28 (9-15), in al doilea meci din grupa preliminara 8 a Campionatului European din 2026. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO

Naționala de handbal masculin întâlnește, de la ora 19:00, reprezentativa Italiei, la Trieste.

Selecționata condusă de antrenorii George Buricea și Ionuț Georgescu se va deplasa, apoi, în Ungaria, pentru două jocuri cu echipa țării vecine. Ungaria și Italia se află în aceeași grupă la Campionatul European.

Partidele cu Ungaria sunt programate vineri și sâmbătă, la Gyor.

La turneul final al Campionatului Mondial, România va evolua în Grupa B, la Herning (Danemarca).

Naționala de handbal masculin va întâlni, pe rând, Portugalia (pe 16 ianuarie, 19:00), Danemarca (18 ianuarie, 21:30) și Macedonia de Nord (20 ianuarie, 19:00).

Lotul echipei României:

Portari: Cătălin Sebastian Haidu (SG Flensburg-Handewitt/Germania), Ionuț Ciprian Iancu (CS Dinamo București), Mihai Cătălin Popescu (AHC Potaissa Turda).

Extreme stânga: Alexandru George Andrei (SCM Poli Timișoara), Denis Veres (AHC Potaissa Turda).

Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU din Suceava), Ionuț Nistor (CS Dinamo București).

Interi stânga: Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Iosif Andrei Buzle (CS Dinamo București), Gabriel Robert Mihai Militaru (CS Dinamo București), Răzvan Cristian Trif (SCM Poli Timișoara), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare).

Interi dreapta: Roman Dodică (CS Dinamo București), Radu Cristian Ghiță (AHC Potaissa Turda).

Coordonatori: Erik Leonard Pop (CS Minaur Baia Mare), Daniel Stanciuc (CS Dinamo București).

Pivoți: Călin Dedu (CS Dinamo București), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timișoara).