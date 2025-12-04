Prima pagină » Sport » Lotul lărgit pentru Campionatul European de handbal masculin 2026 / România debutează cu Portugalia, pe 16 ianuarie

Selecționerul echipei naționale de handbal masculin, George Buricea, a stabilit lotul lărgit pentru Campionatul European - ediția 2026, care începe pe 16 ianuarie și este găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia.
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Handbal
Petre Apostol
04 dec. 2025, 10:31, Sport

Federația Română de Handbal a prezentat joi lotul lărgit al echipei naționale masculine pentru Campionatul European.

Lotul cuprinde 35 de jucători, dintre care patru stranieri. Alături de George Buricea, stafful tehnic este completat de Ionuț-Ștefan Georgescu, antrenor secund, și de Ionuț-Rudi Stănescu, antrenor cu portarii.

Lotul lărgit al jucătorilor pentru Campionatul European 2026:

Portari: Cătălin Haidu (Flensburg), Ionuț Iancu (Dinamo București), Mihai Popescu (Potaissa Turda), Andrei Denis Ștefan (Steaua București), Dan Vasile (Poli Timișoara)

Coordonatori: Cătălin Bizău (U Cluj-Napoca), Liviu Caba (Partizan Belgrad), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare), Mihai Dobra (CSM Constanța), Andrei Drăgan (CSM București), Erik Pop (Minaur Baia Mare), Daniel Stanciuc (Dinamo București)

Extreme stânga: Alexandru Andrei (SCM Poli Timișoara), Alexandru Ghivil (Potaissa Turda), Alexandru Sabou (Minaur Baia Mare), Denis Vereș (Potaissa Turda)

Extreme dreapta: Ionuț Broască (HC Buzău), Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor Ioniță (Dinamo București), Andrei Rareș Ștefan (CSM Vaslui)

Inter stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo București), Gabriel Ilie (Partizan Belgrad), Robert Militaru (Dinamo București), Dan Racotea (Azoty), Răzvan Trif (Poli Timișoara)

Inter dreapta: Roman Dodică (Dinamo București), Radu Ghiță (Potaissa Turda), Constantin Mănescu (CSM București), Demis Grigoraș (Tatabanya), Ionuț Stănescu (Gdansk)

Pivoți: Călin Dedu (Dinamo București), Zamfir Dumitrana (CSM București), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timișoara)

Programul României în Grupa B

16 ianuarie, 19:00: Portugalia – România

18 ianuarie, 21:30: România – Danemarca

20 ianuarie, 19:00: Macedonia de Nord – România

