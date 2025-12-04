Prima pagină » Sport » Neymar, hat-trick spectaculos în ciuda unei accidentări, în victoria lui Santos cu Juventude

Neymar a oferit o prestație de excepție în meciul disputat joi dimineață de Santos împotriva formației Juventude, în etapa a 37-a din Serie A braziliană, reușind un hat-trick în numai 17 minute, deși a evoluat cu probleme medicale.
După o primă parte a jocului fără gol, Neymar a deschis scorul în minutul 56, și a dublat avantajul echipei nouă minute mai târziu.

A completat tripla la doar opt minute distanță, schimbând singur cursul partidei.

Victoria obținută grație celor trei goluri marcate de Neymar o propulsează pe Santos pe locul 14 în clasament. Se depărtează astfel de locurile retrogradabile. În plus, formația se află acum la un singur punct de Atlético Mineiro, care ocupă ultima poziție care duce în Copa Sudamericana.

Neymar a ajuns la 150 de goluri marcate pentru clubul la care a debutat ca profesionist, devenind astfel al 11-lea jucător care atinge această performanță.

Atacantul a suferit o leziune la menisc în urmă cu o săptămână. Însă, starul brazilian a renunțat la operație pentru a-și ajuta echipa să evite retrogradarea.

Neymar a revenit la începutul anului la Santos.