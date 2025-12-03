Prima reacție a presei maghiare după victoria cât o finală în fața României

Rivalitate de peste șase decenii, statistici clare în favoarea Ungariei

Comentariile din presa maghiară subliniază și contextul special al duelului. De la primul meci direct din 1961, cele două naționale s-au întâlnit de peste o sută de ori, iar bilanțul le este net favorabil: 59 de victorii, 9 remize și 34 de înfrângeri în fața României. Amintirea cea mai recentă, spun ungurii, era deja una plăcută: la EURO 2024, la Debrețin, au câștigat tot în grupele principale, 37–29, iar „raportul de forțe nu s-a schimbat prea mult” nici acum.

În acest context, presa vecinilor scrie că meciul de la Mondial a fost așteptat cu optimism, chiar dacă miza – un pas uriaș spre sferturi – punea o presiune suplimentară pe jucătoarele lui Golovin Vlagyimir.

Presa maghiară notează că echipa lor „a pus mâna pe inițiativă din primul moment”. Kuczora Csenge este evidențiată drept una dintre eroinele începutului, cu trei goluri în primele zece minute, într-o perioadă în care Ungaria a dictat clar ritmul jocului și a ridicat un zid în fața porții.

Defensiva compactă a reușit să împingă atacurile României spre unghiuri favorabile pentru portarul Szemerey Zsófia, iar în minutul 15 tabela arăta deja 10–5 pentru maghiare. Criza României din atac, time-out-ul selecționerului tricolor și paradele portatului nostru sunt menționate ca momente-cheie în încercarea de revenire a echipei noastre.

Ungurii remarcă totuși că România s-a agățat de meci prin golurile Lorenei Ostase și ale Sorinei Grozav, plus intervențiile portarului, care au redus diferența la două goluri înainte de pauză. Chiar și așa, în cronicile de la Budapesta, finalul primei reprize este văzut ca o demonstrație de maturitate a echipei lor: au gestionat inclusiv o dublu, apoi triplă inferioritate numerică și au intrat la cabine cu 18–16.

„Vámos a fost peste tot” – elogii pentru liderii naționalei Ungariei

A doua repriză este descrisă în presa maghiară ca „zaklatott”, agitată: România a avut de mai multe ori șansa egalării, însă de fiecare dată câte o intervenție defensivă sau o ratare tricoloră a păstrat Ungaria în față.

Figura centrală în relatările lor este Vámos Petra, aflată la meciul cu numărul 100 în națională. Jurnaliștii spun că a făcut „un meci de clasă mondială”: a organizat atacul, a marcat la momente importante și a oprit contraatacurile României cu retururi exemplare în apărare.

Sunt lăudate și acțiunile lui Klujber Katrin, imbatabilă la aruncările de la 7 metri și greu de oprit în combinațiile cu pivotul, precum și aportul Annei Albek, ale cărei aruncări de la distanță ar fi „pregătit un final de meci liniștit”. De asemenea, presa maghiară notează implicarea tinerelor Falusi-Udvardi Laura și Tóvizi Petra, care au strălucit atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă.

Într-un pasaj savuros, ziariștii compară jocul Sorinei Grozav cu cel al lui Klujber, scriind că, prin energie și imprevizibilitate, părea „aproape sora ei geamănă” – o recunoaștere clară a valorii liderului României.

Momentul care a schimbat definitiv cursul partidei este plasat în jurul minutului 52–54, când Ungaria s-a desprins la cinci goluri. De acolo, presa de la Budapesta vorbește despre un final „gestionat calm”, în ciuda faptului că România a mai redus ecartul la un moment dat.