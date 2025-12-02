„Luptați, luptați, le vom da bătaie”. Nou mesaj în presa maghiară despre meciul România-Ungaria

Handbalistele din Ungaria au transmis că vor lupta pentru victorie împotriva României. Confruntarea are loc miercuri.

Trei victorii pentru Ungaria

Echipa națională a Ungariei a avansat în grupa semifinală cu trei victorii din trei la Campionatul Mondial, co-găzduit de Germania și Olanda. Următorul adversar al echipei maghiare va fi România.

Antrenorul echipei naționale a Ungariei, Vladimir Golovin, a spus că România este o echipă foarte bună. „Știm că sunt o echipă foarte bună și că s-au schimbat mult de anul trecut”, a declarat antrenorul pentru Agenția de știri maghiară.

Victorii anterioare

Echipa maghiară a învins România cu 37-29 în semifinala de la Debrecen, la Campionatul European de anul trecut. „Atunci, puterea lor de tragere a dominat, dar acum joacă un joc ușor diferit cu noul lor coleg”, a spus Golovin.

Antrenorul a adăugat că se așteaptă la un meci dificil, la fel ca în confruntarea de luni din faza grupelor, 32-25, împotriva Elveției, nou-venită la Cupa Mondială.

România, prezență constantă

Echipa națională a României este singura echipă care a participat la toate Cupele Mondiale, potrivit site-ului federației internaționale. Aceasta este a 27-a participare la Cupa Mondială pentru România.

Echipa este condusă de Ovidiu Mihai Mihaila.

România – Ungaria: Ce spun jucătoarele maghiare

Albek Anna, care își sărbătorește marți cea de-a 24-a aniversare, a spus că echipa maghiară nu își poate permite să înceapă meciul împotriva echipelor mai bune la fel de lent cum a făcut-o împotriva Elveției. Ea a spus despre România: „Poate că sunt mai buni la lupte”.

Luca Csíkos a declarat că trebuie să dea totul și să fie foarte concentrați. „Mă aștept la un meci dificil, o atmosferă grozavă și mulți fani în arenă”, a spus Gréta Márton.

Atmosferă încinsă

Potrivit Petrei Vámos, meciurile dintre Ungaria și România au întotdeauna o atmosferă încinsă. Nikoletta Papp speră că la meci vor merge mulți fani maghiari, pentru că echipa are nevoie de încurajările lor.

Ea a subliniat că nu au nevoie de motivație suplimentară pentru un astfel de meci. „Temperatura va fi ridicată pe teren și în tribune, va fi o bătălie, o luptă, vom da totul și vom face tot ce putem”, a promis Júlia Hársfalvi.

Meciul decisiv pentru calificare

Româncele se pregătesc intens pentru meci, deoarece această confruntare va decide probabil care echipă, în afară de Danemarca, va avansa în sferturile de finală din această grupă semifinală. Echipa Ungariei a fost impecabilă până acum, în timp ce România a suferit deja o înfrângere cu opt goluri în fața Danemarcei.