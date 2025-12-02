Handbal. Presa maghiară, despre meciul România-Ungaria: va depinde dacă vom fi printre primele 8 echipe

Presa maghiară speră la o victorie, care va clasa jucătoarele antrenate de Vladimir Golovin printre primele 8 echipe.

„Pe baza formei de pe hârtie, meciul împotriva româncelor va depinde dacă vom fi printre primele opt”, scrie publicația maghiară Magyar Nemzet.

Enumerând scorurile de la ultimele meciuri, jurnaliștii maghiari au amintit și de victoria româncelor de la meciul cu Japonia, încheiat cu scor 31-27, dar și de succesul cu Croația, partidă încheiată cu scor 33-24, pentru selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă.

„Pe baza rezultatelor primelor două runde, ar fi fost dificil de prezis care echipă ar fi avut șanse mai mari în runda a 3-a din Grupa A, meciul Japonia–Croația”, se arată în publicația maghiară.

Selecționata feminină de handbal a Ungariei a învins Elveția cu 32-25, câștigând Grupa B cu un record de 100% și obținând maximum 4 puncte în semifinalele de la Rotterdam, unde le va întâlni pe adversarele din România (miercuri), Japonia (vineri) și Danemarca luni, 8 decembrie.