România 29 – 34 Ungaria. România pierde finala pentru sferturi și are șanse mici la calificarea mai departe

Selecționata României a pierdut duelul decisiv cu Ungaria, scor 34-29, în grupa principală I a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025, un meci care a avut importanța unei adevărate „finale” pentru calificarea în sferturile de finală. Tricolorele au luptat până în ultimele minute, însă diferența creată de maghiare în prima repriză și momentele cheie ratate au înclinat balanța în favoarea adversarelor.

Start dificil pentru România

Ungaria a controlat primele minute, profitând de problemele României în atac. După doar 15 minute, tabela arăta 10-5 pentru maghiare, iar antrenorul naționalei României a cerut primul time-out pentru a opri căderea echipei. Paradele Iuliei Dumanska au menținut tricolorele în joc, însă ofensiva a continuat să sufere: la jumătatea reprizei, Ungaria conducea cu 13-8.

România a avut un moment de respiro în minutul 29, când o triplă eliminare în tabăra Ungariei a permis reducerea diferenței la 17-15, însă la pauză vecinele de la vest au intrat la cabine cu avantaj: 18-16.

O a doua repriză echilibrată, dar cu ratări decisive

Repriza secundă a început cu o mare șansă irosită de România la scorul de 18-17, iar Ungaria s-a distanțat din nou. Deși tricolorele au avut cinci ocazii de a egala între minutele 35 și 40, defensiva compactă a Ungariei a respins toate încercările.

Maghiarele au gestionat mai bine momentele tensionate și au urcat diferența la 30-25 în minutul 54. România a încercat o revenire pe final, apropiindu-se la două goluri (30-28), însă Ungaria a închis meciul fără emoții, câștigând cu 34-29.

Naționala are nevoie de victorii în ambele partide și de rezultate favorabile în celelalte meciuri ale grupei pentru a mai spera la calificare.

LIVE TEXT

Final de meci. Ungaria 34-29 România

Minutul 59. Maghiarele revin la +4 și meciul pare jucat.

Minutul 57. Revenim la minus 2. 30-28

Minutul 54 Ungaria se desprinde la 5 goluri. Ungaria 30-25 România

Minutul 49. Diferența de 3 goluri se menține în favoarea Ungariei. Scor 27-24

Minutul 45 Ungaria 25-22 România

Minutul 40. Ungaria 23-21 România

Minutul 39. România a avut 5 șanse de a egala în acestă repriză, dar defensiva maghiară a blocat fiecare șansă. Scor 21-20

Minutul 36. Ungaria 19-18 România

Minutul 35. Un singur gol în primele 5 minute. Ambele defensive sunt la nivel ridicat

Minutul 31.. Ungaria 18-17 România. Ratam o șansă mare să egalăm scorul.

A început a doua repriză.

Pauză

Ungaria- România. 18-16. Meciul poate fi întors în a doua repriză

Top marcator: Sorina Maria Grozav a marcat de 6 ori. Pentru maghiare a marcat Katrin Gitta Klujber de 5 ori

Minutul 29. Moment rar în handbal. Triplă eliminare pentru Ungaria. România reduce diferența. Scor: 17-15

Minutul 26. O serie de ratari a tricolorelor și o eliminare duc diferența din nou la +4. Scor 16-12

Minutul 23. Ungaria 14-12 România. Înscriem cu o recuperare rapidă

Minutul 22. Ungaria 13-11 România

Minutul 21. Ungaria 13-10 România. Eliminare în echipa maghiară și 7 metri trasformat de Sorina Grozav

Minutul 20. Sorina Grozav reduce la minus 4 diferența

Minutul 19. Scor Ungaria 13-8 România. Atacul nu funționează, dar paradele Iuliei Dumanska țin încă selecționata noastră la o diferență acceptabilă

Minutul 15. Primul time-out din meci cerut de selecționerul nostru Scor 10-5

Minutul 13. Ungaria se desprinde pe tabelă. România are probleme în atac. Scor 9-5

Minutul 10 Ungaria 7-5 România.

Minutul 7. Prima eliminare de 2 minute vine pentru România.

Minutul 6. Ungaria se desprinde la 2 goluri, Scor: 4-2

Minutul 3. 7 metri trasformat de Sorina Grozav. Ungaria 1-1 România

Minutul 2. Maghiarele deschid scorul. Ungaria 1-0 România

Minutul 1. Ungaria are primul atac

România evoluează în grupa principală I, alături de Danemarca, Ungaria, Elveția, Senegal și Japonia. În această fază, „tricolorele” păstrează punctele obținute cu Danemarca și Japonia și joacă doar cu Ungaria, Elveția și Senegal. Înaintea partidei de azi, România are 2 puncte, în timp ce Ungaria și Danemarca conduc grupa, cu câte 4 puncte, astfel că duelul direct dintre vecinele de la vest are, practic, miză de „finală” pentru calificarea în sferturile de finală.

Clasament

1. Danemarca 4 puncte – 75-50

2. Ungaria 4 puncte – 58-42

3. România 2 puncte 62-66

4. Elveția 2 71-83

5. Japonia 2 73-88

6. Senegal 0 41-51

Campionatul Mondial 2025 este găzduit de Germania și Țările de Jos, între 26 noiembrie și 14 decembrie, Rotterdam Ahoy fiind una dintre principalele arene ale competiției.