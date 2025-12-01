Handbal. Când se joacă meciul decisiv România-Ungaria. Programul grupei principale de la Campionatul Mondial

Meciul decisiv România–Ungaria va deschide pentru „tricolore” aventura din Grupa I:
Miercuri, 3 decembrie 2025
Rotterdam Ahoy, Rotterdam (Olanda) – aceeași sală în care România a jucat toate meciurile din grupa preliminară
Conform programului oficial, România își dispută toate partidele din grupa principală pe 3, 5 și 7 decembrie, iar primul adversar este Ungaria, ceea ce face din acest duel o adevărată „finală” pentru sferturi.
Ora de start nu a fost încă anunțată oficial; organizatorii și partenerii TV urmează să fixeze intervalele exacte după definitivarea tuturor grupelor, dar partida va avea loc în sesiunea de meciuri de miercuri de la Rotterdam. Cele mai mari șanse sunt ca meciul să fie la ora 19:00.
Grupa I reunește primele trei clasate din Grupa A (Danemarca, România, Japonia) și din Grupa B (Ungaria, Elveția, Senegal).
Echipe și puncte la startul grupei principale de la Campionatul Mondial 2025:
Ungaria – 4 puncte
Danemarca – 4 puncte
Elveția – 2 puncte
România – 2 puncte
Senegal – 0 puncte
Japonia – 0 puncte
Primele două clasate la finalul grupei se califică în sferturile de finală.
Conform programului publicat după încheierea fazei preliminare, țintarul Grupei I arată astfel:
Etapa 1 – miercuri, 3 decembrie
Etapa 2 – vineri, 5 decembrie
Etapa 3 – duminică, 7 decembrie
Prin înfrângerea cu Danemarca, România a intrat în grupa principală cu doar două puncte, în timp ce Ungaria are patru și pornește din postura de mare favorită la calificarea în sferturi.
Dacă „tricolorele” câștigă miercuri:
Un eșec cu Ungaria ar obliga România să câștige la scor ultimele două partide și să spere la surprize în celelalte meciuri – un scenariu complicat într-o grupă cu două forțe europene de top, Danemarca și Ungaria.