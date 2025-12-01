Prima pagină » Sport » Handbal. Când se joacă meciul decisiv România-Ungaria. Programul grupei principale de la Campionatul Mondial

Handbal. Când se joacă meciul decisiv România-Ungaria. Programul grupei principale de la Campionatul Mondial

Naționala României de handbal feminin a încheiat grupele preliminare ale Campionatului Mondial din Germania și Olanda cu o înfrângere în fața Danemarcei, 31–39. Rezultatul o trimite pe România în Grupa principală I cu două puncte, dar și cu șanse reale la sferturile de finală. Cheia? Duelul cu marea rivală, Ungaria.
Handbal. Când se joacă meciul decisiv România-Ungaria. Programul grupei principale de la Campionatul Mondial
Gabriel Negreanu
01 dec. 2025, 23:22, Sport

Când și unde se joacă România–Ungaria

Meciul decisiv România–Ungaria va deschide pentru „tricolore” aventura din Grupa I:

Miercuri, 3 decembrie 2025

Rotterdam Ahoy, Rotterdam (Olanda) – aceeași sală în care România a jucat toate meciurile din grupa preliminară

Conform programului oficial, România își dispută toate partidele din grupa principală pe 3, 5 și 7 decembrie, iar primul adversar este Ungaria, ceea ce face din acest duel o adevărată „finală” pentru sferturi.

Ora de start nu a fost încă anunțată oficial; organizatorii și partenerii TV urmează să fixeze intervalele exacte după definitivarea tuturor grupelor, dar partida va avea loc în sesiunea de meciuri de miercuri de la Rotterdam. Cele mai mari șanse sunt ca meciul să fie la ora 19:00.

Cum arată Grupa principală I

Grupa I reunește primele trei clasate din Grupa A (Danemarca, România, Japonia) și din Grupa B (Ungaria, Elveția, Senegal).

Echipe și puncte la startul grupei principale de la Campionatul Mondial 2025:

Ungaria – 4 puncte

Danemarca – 4 puncte

Elveția – 2 puncte

România – 2 puncte

Senegal – 0 puncte

Japonia – 0 puncte

Primele două clasate la finalul grupei se califică în sferturile de finală.

Programul complet al grupei principale I

Conform programului publicat după încheierea fazei preliminare, țintarul Grupei I arată astfel:

Etapa 1 – miercuri, 3 decembrie

  • Danemarca – Senegal
  • Ungaria – România
  • Japonia – Elveția

Etapa 2 – vineri, 5 decembrie

  • România – Senegal
  • Elveția – Danemarca
  • Japonia – Ungaria

Etapa 3 – duminică, 7 decembrie

  • Ungaria – Danemarca
  • Elveția – România
  • Senegal – Japonia

De ce e România–Ungaria meciul „care poate decide totul”

Prin înfrângerea cu Danemarca, România a intrat în grupa principală cu doar două puncte, în timp ce Ungaria are patru și pornește din postura de mare favorită la calificarea în sferturi.

Dacă „tricolorele” câștigă miercuri:

  • egalează Ungaria la puncte,
  • își păstrează șansele reale la locul 2,
  • și rămân cu destinul lor în propriile mâini pentru meciurile cu Senegal și Elveția.

Un eșec cu Ungaria ar obliga România să câștige la scor ultimele două partide și să spere la surprize în celelalte meciuri – un scenariu complicat într-o grupă cu două forțe europene de top, Danemarca și Ungaria.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
G4media
Cum l-a ajutat pe un tânăr meseria pe care a învățat-o de la tatăl său. Câștigă chiar și 6.000 de euro la o lucrare
Gandul
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor