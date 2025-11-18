Mircea Lucescu își asumă întreaga vină: Eu mă demit, nu mă demite nimeni

Echipa României, antrenată de Mircea Lucescu, a terminat pe locul patru în grupă, acumulând 10 puncte din 8 meciuri, cu 3 victorii, 1 egal și 4 înfrângeri. Această performanță este inferioară celei din campania de calificare la Euro 2024, unde echipa a terminat pe locul al doilea. Barajul pentru Liga Națiunilor 2026 reprezintă ultima șansă a României de a-și asigura un loc în turneu.

Multiple probleme arătate de Lucescu

Lucescu a indicat lipsa de comunicare între jucători ca fiind o problemă semnificativă. El a menționat, de asemenea, că arbitrajul din meciul cu Bosnia a afectat negativ rezultatul, în special în ceea ce privește incidentele cu scandări rasiste. Accidentările și forma sub medie a jucătorilor cheie au agravat și mai mult provocările echipei.

Absențe și nume noi pentru meciul cu San Marino

Trei jucători, Denis Drăguș, Marius Marin și Valentin Mihăilă, nu vor fi disponibili pentru meciul cu San Marino. În locul lor, Lucescu i-a convocat pe jucătorii din Superliga, precum Louis Munteanu, Darius Olaru și Ștefan Baiaram, care au avut performanțe bune în campionatul intern, scrie ProSport.

Poarta va fi apărată de Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu și Mihai Aioani. Apărarea va fi formată din Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan și Adrian Rus. Mijlocul terenului va fi asigurat de Ianis Hagi, Nicușor Bancu și Darius Olaru, iar Florin Tănase și Dennis Man vor conduce atacul. Meciul împotriva San Marino are scopul de a ajuta la dezvoltarea strategiilor pentru barajele viitoare.

Mircea Lucescu recunoaște dificultățile întâmpinate și își asumă responsabilitatea. Fără nicio șansă rămasă de a mai ajunge direct la Campionatul Mondial din 2026, naționala României dorește o victorie clară în fața selecționatei din San Marino.