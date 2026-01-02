Aeroclubul României deschide înscrierile pentru cursuri gratuite de zbor în 2026

Sesiunea de înscrieri pentru cursurile de pregătire aeronautică din 2026, în cadrul Aeroclubului României, este programată în perioada 5 ianuarie – 6 februarie și include atât programe subvenționate, cât și cursuri contra cost.

Ce licențe pot fi obținute și cum se face înscrierea

Cursurile vizează obținerea licențelor de parașutist, pilot de planor, pilot de avion ultraușor, pilot de balon cu aer cald, precum și pilot de avion – PPL(A). Pregătirea este structurată în două etape: un modul teoretic, programat între lunile februarie și aprilie, și un modul practic, care va începe din luna mai și va include zboruri sau salturi cu parașuta.

Pentru disciplinele parașutism, planorism, avion ultraușor și balon cu aer cald, înscrierea se va face exclusiv online, printr-o platformă dedicată care va fi activată la deschiderea oficială a sesiunii. În cazul cursului pentru licența de pilot de avion PPL(A), candidații trebuie să contacteze direct aeroclubul teritorial unde doresc să urmeze pregătirea, acest program fiind disponibil doar contra cost.

Cine beneficiază de cursurile gratuite

Aeroclubul României oferă locuri gratuite pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 ani împliniți și 23 de ani neîmpliniți, pentru cursurile de planorism, parașutism și avion ultraușor, în limita locurilor disponibile la fiecare aeroclub teritorial. Modulul teoretic poate începe de la 15 ani, însă activitatea practică de zbor sau salt este permisă de la minimum 16 ani.

Potrivit ghidului oficial al cursurilor subvenționate, pentru candidații eligibili pregătirea teoretică și practică este integral gratuită, fiind finanțată din bugetul Aeroclubului României. Cursanții trebuie însă să suporte costurile administrative, precum taxa de înscriere și obținerea certificatului medical aeronautic, necesar pentru participarea la activitățile de zbor.

Selecția pentru locurile subvenționate

Cursurile teoretice sunt organizate, în principal, în weekend, sâmbăta și duminica, pentru a permite participarea elevilor și studenților. Activitatea practică este programată ulterior, în funcție de condițiile meteorologice și de disponibilitatea logistică, începând din luna mai.

Accesul la locurile subvenționate nu se face în ordinea înscrierii, ci în funcție de rezultatele obținute la examenul de finalizare a modulului teoretic. Locurile gratuite sunt ocupate în ordinea mediilor. Doar candidații care obțin minimum 75% la fiecare probă pot continua pregătirea practică în regim subvenționat.

Ce pot alege cursanții

Pentru cursurile gratuite, fiecare candidat poate opta pentru o singură disciplină, întrucât modulele teoretice sunt organizate în același interval și este obligatorie o prezență de minimum 75%. Cei care nu se încadrează pentru subvenție pot urma oricare dintre cursuri în regim contra cost.

Unde se desfășoară cursurile

Cursurile se desfășoară în mai multe aerocluburi teritoriale din țară, în funcție de disciplină. Planorismul, parașutismul și avioanele ultraușoare sunt disponibile în rețeaua națională a Aeroclubului României, în timp ce balonul cu aer cald este organizat exclusiv la aeroclubul teritorial București.

Pentru licența de pilot PPL(A), care permite operarea aeronavelor ușoare în regim necomercial, pregătirea este disponibilă în mai multe centre din țară și se desfășoară doar pe bază de contract.

Instructorii și sportivii Aeroclubului României au performanțe recunoscute la nivel internațional, cu medalii și titluri mondiale, recorduri mondiale în parașutism și rezultate de top în acrobația aviatică.