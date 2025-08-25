Prima pagină » Social » Spotters Day pe Vârful Caraiman: „Șoimii României” survolează marți Valea Prahovei

Spotters Day pe Vârful Caraiman: „Șoimii României” survolează marți Valea Prahovei

Aeroclubul României va participa marți, 26 august, la evenimentul Spotters Day, organizat la Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman, alături de Forțele Aeriene Române, într-un moment dedicat pasionaților de aviație și memoriei eroilor.
Spotters Day pe Vârful Caraiman: „Șoimii României” survolează marți Valea Prahovei
Sursa foto: Facebook/Aeroclubul României
Rareș Mustață
25 aug. 2025, 12:20, Social

Aeroclubul României a anunțat că se alătură evenimentului Spotters Day, care va avea loc marți, 26 august, la Monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman.

Manifestarea este dedicată pasionaților de aviație și fotografie aeronautică, oferind publicului un spectacol unic pe cerul Văii Prahovei.

Formația „Șoimii României -Hawks of Romania” va survola zona, iar momentul va fi completat de prezența Forțelor Aeriene Române, într-un gest simbolic de cinstire a eroilor și de celebrare a pasiunii pentru zbor.

Evenimentul promite imagini spectaculoase pentru fotografii și iubitorii de aviație, combinând emoția comemorării cu demonstrații aeriene de înalt nivel.