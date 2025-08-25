Spotters Day pe Vârful Caraiman: „Șoimii României” survolează marți Valea Prahovei

Aeroclubul României a anunțat că se alătură evenimentului Spotters Day, care va avea loc marți, 26 august, la Monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman.

Manifestarea este dedicată pasionaților de aviație și fotografie aeronautică, oferind publicului un spectacol unic pe cerul Văii Prahovei.

Formația „Șoimii României -Hawks of Romania” va survola zona, iar momentul va fi completat de prezența Forțelor Aeriene Române, într-un gest simbolic de cinstire a eroilor și de celebrare a pasiunii pentru zbor.

Evenimentul promite imagini spectaculoase pentru fotografii și iubitorii de aviație, combinând emoția comemorării cu demonstrații aeriene de înalt nivel.