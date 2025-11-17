Tensiune în Asia. Japonia și-a mobilizat forțele aeriene după ce a observat o dronă chineză în apropierea Taiwanului

Incidentul s-a produs luni. Japonia a anunțat că și-a mobilizat forțele aeriene după ce a detectat o dronă suspectată a fi chineză în apropierea celei mai apropiate insule de Taiwan, potrivit Le Figaro.

„Sâmbătă, 15 noiembrie, s-a confirmat că un vehicul aerian fără pilot, despre care se crede că este de origine chineză, a survolat zona dintre insula Yonaguni și Taiwan. Ca răspuns, avioane de vânătoare (…) ale Forței de Autoapărare Aeriene Japoneze au fost mobilizate”, a transmis Ministerul Apărării pe X.

Incidentul a apărut pe fondul unor tensiuni crescute între Japonia și China provocate de declarațiile prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la teritoriu. În fața Parlamentului, Takaichi a afirmat că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea reprezenta o „situație de amenințare la adresa supraviețuirii Japoniei”, justificând o reacție militară japoneză.

Replici dure între Japonia și China

În replică, reprezentanții Republicii Populare Chineze din Osaka au transmis că „gâtul care se bagă unde nu trebuie va fi tăiat”, declarație condamnată de diplomația japoneză. De asemenea, armata chineză a avertizat Tokyo că va suferi o „înfrângere zdrobitoare” dacă va încerca să intervină militar în cazul Taiwanului.

„Dacă partea japoneză nu reușește să învețe lecții din istorie și îndrăznește să își asume riscuri sau chiar să folosească forța pentru a interveni în chestiunea Taiwanului, va suferi o înfrângere zdrobitoare împotriva Armatei Populare de Eliberare, cu o voință de oțel, și va plăti un preț greu”, a transmis vineri, ministerul Apărării de la Beijing.

Presa de stat chineză a amplificat retorica, acuzând Japonia că încearcă să redevină o putere militară regională, în ciuda Constituției sale.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu exclude folosirea forței pentru a-l prelua, în timp ce guvernul taiwanez respinge ferm aceste pretenții.

Insula se află la doar 110 km de teritoriul japonez, iar rutele maritime din jurul ei sunt vitale pentru economia Japoniei, care găzduiește și cel mai mare contingent de trupe americane din afara SUA.