Airbus: Flota de aeronave din Orientul Mijlociu se va dubla până în 2044

Conform Reuters, Airbus a anunțat duminică, la Dubai, că flota de aeronave comerciale din Orientul Mijlociu se va dubla până în 2044, ajungând la aproximativ 3.700 de avioane. Estimarea vine înaintea Dubai Airshow, cel mai mare eveniment aviatic din regiune, programat între 17 și 21 noiembrie.

Compania europeană prevede o creștere anuală compusă de 4,4% a traficului de pasageri în Orientul Mijlociu în următorii 20 de ani, a declarat Grainne van den Berg, director de marketing Airbus pentru Africa și Orientul Mijlociu. În paralel, piața regională de servicii aeronautice, care include mentenanță, instruire și operațiuni, este așteptată să se dubleze până la 29,9 miliarde de dolari până în 2044.

Airbus prevede, de asemenea, că aeronavele widebody vor reprezenta 42% din cererea totală de avioane din regiune, cea mai mare pondere la nivel global. „Orientul Mijlociu transformă aviația mondială, iar expansiunea flotei este semnificativă, în special în zona widebody”, a spus Gabriel Semelas, președintele Airbus pentru Africa și Orientul Mijlociu.

El a adăugat că regiunea devine hubul principal pentru zborurile pe distanțe lungi, atât în prezent, cât și în anii următori.