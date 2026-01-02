Avioanele de luptă saudite au bombardat tabere ale separatiștilor din Consiliul de Tranziție din Sud, susținuți de Emiratele Arabe Unite, în provinciile Hadramawt și Mahra, potrivit unor oficiali locali.

Șapte luptători au fost uciși, iar peste 20 au fost răniți, după ce mai multe raiduri aeriene au vizat o bază militară din zona al-Khasah.

Reprezentanții STC au calificat situația drept un „război decisiv și existențial” cu forțele guvernamentale sprijinite de Arabia Saudită și au acuzat Riadul că a escaladat conflictul, în ciuda declarațiilor oficiale privind o operațiune „pașnică”.

Atacurile au avut loc la scurt timp după ce forțe pro -saudite au anunțat o campanie menită să preia controlul asupra unor obiective militare din Hadramawt.

Guvernatorul provinciei, Salem al-Khanbashi, a susținut că acțiunea nu reprezintă o declarație de război și nu vizează grupuri politice sau sociale.

Surse saudite au confirmat că loviturile au fost efectuate de coaliția condusă de Arabia Saudită și au avertizat că operațiunile vor continua până la retragerea STC din cele două provincii.

Separatiștii au acuzat, la rândul lor, că anunțul unei intervenții pașnice a indus în eroare comunitatea internațională, notează The Guardian.