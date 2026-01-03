Separatiștii din sudul Yemenului cer independența față de nordul țării

Deocamdată nu este imediat clar dacă măsura luată de Consiliul de Tranziție Sudic (STC), susținută de Emiratele Arabe Unite, ar putea fi implementată sau a fost în mare parte simbolică, potrivit Sky News.

Este o escaladare a unei confruntări care a pus Arabia Saudită, care susține guvernul Yemenului recunoscut la nivel internațional, și Emiratele Arabe Unite una împotriva celeilalte.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că își retrag trupele din Yemen la scurt timp după declarația separatiștilor.

Luna trecută, luptători legați de STC au preluat controlul asupra a două provincii din sud de la forțele susținute de saudiți și au preluat palatul prezidențial din principalul oraș din sud, Aden, forțând guvernul de acolo să se refugieze în capitala saudită, Riyadh.

Vineri, avioane de război saudite au bombardat tabere și poziții militare deținute de STC în provincia Hadramout, în timp ce luptătorii susținuți de saudiți încercau să cucerească instalațiile, a declarat un oficial separatist. A fost cea mai recentă intervenție a Arabiei Saudite, care în ultimele săptămâni a bombardat forțele STC și a lovit ceea ce a declarat a fi un transport de arme emirateze destinate separatiștilor.

Țara, devastată de războiul civil

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și aliații lor din Yemen au făcut parte dintr-o coaliție condusă de saudiți care luptă împotriva rebelilor houthi susținuți de Iran, care controlează nordul. Războiul civil, care durează un deceniu, a devastat cea mai săracă țară din lumea arabă.

Scopul coaliției este de a restabili guvernul recunoscut la nivel internațional, care a fost alungat din nord de către houthi. Însă tensiunile dintre facțiuni și cele două națiuni din Golf par să desființeze coaliția.

Șeful STC, Aidarous al Zoubeidi, a emis vineri o declarație video în care a precizat că constituția va fi în vigoare timp de doi ani, după care va avea loc un referendum privind „exercitarea dreptului la autodeterminare pentru poporul din Sud”.