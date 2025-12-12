Un studiu realizat de o echipă de cercetători francezi, inclusiv de la Universitatea Paris Cite, arată că pasagerii aerieni sunt expuși la niveluri alarmante de poluare cu particule ultrafine în anumite etape ale zborului.

Instrumentele de măsurare instalate la bordul aeronavelor pe rute din Paris Charles de Gaulle către diverse destinații europene au indicat concentrații foarte ridicate în timpul îmbarcării și rulajului la sol.

Particulele ultrafine, invizibile și dificil de detectat cu metodele obișnuite, nu sunt reglementate de legislația privind calitatea aerului.

OMS și Consiliul Olandez pentru Sănătate au atras încă din 2021 atenția asupra riscurilor acestora, inclusiv inflamații pulmonare, creșterea tensiunii arteriale, probleme cardiace și efecte asupra dezvoltării fătului.

Studii ulterioare realizate pe aproape 11 milioane de persoane în Olanda au asociat expunerea îndelungată la aceste particule cu decese premature, inclusiv din cauza cancerului pulmonar, scrie The Guardian.

Deși nivelurile din cabine erau foarte scăzute la altitudine de croazieră, situația se schimba radical la sol.

Cercetătorii au constatat că, în medie, concentrațiile de particule ultrafine în timpul îmbarcării și manevrelor de taxi depășeau de peste două ori pragul pe care OMS îl consideră ridicat.

Aerul contaminat era evacuat treptat după decolare, însă poluarea creștea din nou la apropierea de aterizare, un model observat și pe aeroporturile de destinație.

Același tipar a fost identificat și pentru particulele de funingine (carbon negru), cu cele mai mari niveluri înregistrate în zonele aeroportuare.

Observațiile vin într-un moment în care traficul aerian global este pe cale să depășească 5 miliarde de pasageri anual, iar avioanele rămân printre sursele de poluare cel mai puțin reglementate comparativ cu traficul rutier și industrie.