Prima pagină » Știri externe » Bombardiere rusești, capabile să transporte arme nucleare, au zburat deasupra nordului Scandinaviei

Bombardiere rusești, capabile să transporte arme nucleare, au zburat deasupra nordului Scandinaviei

Bombardiere rusești efectuat un zbor „planificat” deasupra nordului Scandinaviei. Anunțul a fost făcut de ruși. Bombardierele au fost escortate de avioane militare din alte țări.
Bombardiere rusești, capabile să transporte arme nucleare, au zburat deasupra nordului Scandinaviei
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
25 dec. 2025, 09:52, Politic

Bombardiere rusești au trecut prin nordul Scandinaviei într-un zbor planificat, au anunțat autoritățile de la Moscova citate de Le Figaro.

Ministerul rus al Apărării nu a spus când au avut loc zborurile cu avioane Tu-95, capabile să transporte arme nucleare. De asemenea, nu au fost menționate nici țările care au trimis avioane pentru a monitoriza bobardierele rusești.

Avioanele au trecut pe deasupra Mării Norvegiei și Mării Barents, în Arctica, fiind escortate de avioane de vânătoare din țări străine, a transmis Ministerul rus al Apărării.

„Bombardiere strategice Tu-95MS (…) ale Forțelor Aerospațiale Ruse au efectuat un zbor planificat în spațiul aerian de deasupra apelor internaționale ale Mării Barents și Mării Norvegiei, la nord de Scandinavia și nord-vestul Rusiei. În anumite faze, bombardierele strategice au fost escortate de avioane de vânătoare din țări străine”, a transmis ministerul, adăugând că zborul a durat mai mult de șapte ore.

Bombardiere rusești și în Asia

Ministerul a mai explicat că astfel de zboruri au loc în mod regulat în multe regiuni ale lumii și sunt efectuate în conformitate cu dreptul internațional.

La mijlocul lunii decembrie, Coreea de Sud și Japonia au criticat zborul unor avioane militare din Rusia și China. Acestea au trecut prin apropierea celor două țări. Japonia și Coreea de Sud au trimis în zonă avioane de vânătoare.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
CSID
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor