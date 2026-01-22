Prima pagină » Știri externe » Bombardiere și avioane de vânătoare rusești patrulează desupra Mării Baltice

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că bombardierele și avioanele de vânătoare cu rază lungă de acțiune au efectuat un zbor de patrulare deasupra Mării Baltice.
Bombardiere și avioane de vânătoare rusești patrulează desupra Mării Baltice
Andrei Rachieru
23 ian. 2026, 00:07, Știri externe

„Avioanele strategice de bombardament Tu-22M3 ale Moscovei au fost însoțite de avioane Sukhoi Su-35S și Su-30SM în zborul programat deasupra apelor neutre”, a declarat ministerul pe Telegram, scrie SkyNews.

Patrularea a durat mai mult de cinci ore.

Aeronavele rusești zboară în mod regulat deasupra apelor neutre ale Arcticii, Atlanticului de Nord, Oceanului Pacific, Mării Baltice și Mării Negre, a declarat ministerul.

Un zbor de patrulare similar cu bombardiere cu rază lungă de acțiune a avut loc în octombrie.

Exclava rusă Kaliningrad are o coastă la Marea Baltică comună cu o serie de state membre ale UE, printre care Germania, Polonia și Suedia.

