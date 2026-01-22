Bombardiere și avioane de vânătoare rusești patrulează desupra Mării Baltice

„Avioanele strategice de bombardament Tu-22M3 ale Moscovei au fost însoțite de avioane Sukhoi Su-35S și Su-30SM în zborul programat deasupra apelor neutre”, a declarat ministerul pe Telegram, scrie SkyNews.

Patrularea a durat mai mult de cinci ore.

Aeronavele rusești zboară în mod regulat deasupra apelor neutre ale Arcticii, Atlanticului de Nord, Oceanului Pacific, Mării Baltice și Mării Negre, a declarat ministerul.

Un zbor de patrulare similar cu bombardiere cu rază lungă de acțiune a avut loc în octombrie.

Exclava rusă Kaliningrad are o coastă la Marea Baltică comună cu o serie de state membre ale UE, printre care Germania, Polonia și Suedia.