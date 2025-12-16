Bombardiere strategice ruse TU-22M3 au patrulat deasupra Mării Negre, escortate de avioane de vânătoare

Operațiunea se înscrie în seria de misiuni regulate desfășurate de aviația strategică a Federației Ruse în proximitatea spațiilor aeriene sensibile.

Potrivit autorităților de la Moscova, bombardierele strategice ruse TU-22M3 au fost escortate timp de peste cinci ore de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 și Sukhoi SU-27, pe întreaga durată a misiunii. Ministerul rus al Apărării a subliniat că zborul s-a desfășurat cu respectarea strictă a normelor internaționale privind utilizarea spațiului aerian, menționând că aeronavele nu au încălcat granițele niciunui stat.

Zborul de deasupra Mării Negre nu reprezintă un incident izolat. În lunile octombrie și noiembrie, bombardiere strategice ruse TU-22M3 au efectuat misiuni similare de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Baltice. Aviația strategică rusă, care include și aeronavele Tupolev TU-160 și Tupolev TU-95MS, desfășoară în mod constant astfel de misiuni în zone precum Arctica, Atlanticul de Nord, Oceanul Pacific, Marea Baltică și Marea Neagră.

Bombardiere strategice ruse TU-22M3 în contextul războiului din Ucraina

Ministerul rus al Apărării a precizat că aceste zboruri de patrulare nu au fost suspendate în contextul războiului din Ucraina. În august anul trecut, bombardiere strategice ruse TU-22M3 au executat o misiune deasupra apelor neutre ale Mării Barenț, în apropierea Alaskăi, iar la finalul lunii septembrie au avut loc patrule similare deasupra mărilor Bering și Ohotsk.

Bombardiere strategice ruse TU-22M3 și atacurile cu drone ucrainene

La începutul lunii iunie, Ucraina a desfășurat o operațiune de amploare, atacând cu drone mai multe aerodromuri ruse situate la mii de kilometri de granița ucraineană.

Potrivit unui bilanț american, până la 20 de aeronave de bombardament, inclusiv TU-95 și TU-22, au fost lovite, dintre care aproximativ zece ar fi fost distruse.

Cu toate acestea, oficialii americani susțin că impactul asupra capacității aviației strategice ruse a fost limitat, reducerea fiind estimată la circa 10%, fără a afecta aeronavele TU-160, considerate cele mai moderne din flota rusă.