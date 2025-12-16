Parlamentul Franței dă undă verde bugetului asigurărilor sociale pentru 2026

Parlamentul francez a aprobat marți bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2026.

Votul este un succes politic important pentru prim-ministrul Sébastien Lecornu, fiind un semnal pozitiv pentru piețele financiare, scrie POLITICO.

Până acum, au existat îngrijorări legate de controlul finanțelor publice ale Franței.

Legea stabilește cheltuielile pentru sistemul public de sănătate și pentru pensii. Proiectul a trecut săptămâna trecută de Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului, însă respingerea sa de către Senat în weekend a impus organizarea unui nou vot.

Senatul, dominat de conservatori, a respins inițial textul din cauza temerilor că măsurile propuse nu reduc suficient deficitul bugetar.

Pentru a obține sprijin politic și pentru a menține stabilitatea guvernului, Sébastien Lecornu a acceptat includerea unei prevederi care suspendă până în 2027 legea adoptată în 2023.

Acea lege a crescut vârsta de pensionare pentru majoritatea angajaților de la 62 la 64 de ani.

Executivul francez trebuie acum să obțină aprobarea bugetului de stat pentru anul viitor, un act legislativ separat.

Prima tentativă a Adunării Naționale de a adopta bugetul de stat s-a încheiat cu un vot aproape unanim împotriva proiectului.

Atunci, textul a primit numeroase amendamente considerate inacceptabile sau contradictorii.

Reprezentanții celor două camere ale Parlamentului urmează să se întâlnească vineri pentru a elabora un text comun, în cadrul unei conferințe de conciliere. Un oficial al Adunării Naționale a descris acest moment drept unul de „decizie”.

Conform estimărilor actuale, planurile fiscale ale Franței pentru 2026 indică un deficit bugetar de 5,3% din produsul intern brut. Acest nivel depășește ținta de 4,7% din PIB propusă inițial de guvern și apreciată de Comisia Europeană.

În luna octombrie, Sébastien Lecornu a declarat că acordul final asupra politicilor fiscale nu ar trebui să conducă la un deficit bugetar mai mare de 5% din PIB în anul 2026.