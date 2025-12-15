Senatorii francezi aprobă bugetul pe 2026, în ciuda avertismentelor privind deficitul

Senatorii francezi au votat luni pentru aprobarea proiectului de lege al bugetului pe 2026, deși guvernul a precizat că acesta va crește deficitul fiscal mai mult decât se estima.

Sunt așteptate negocieri importante între cele două camere ale parlamentului la sfârșitul săptămânii.

Senatul, cu majoritate conservatoare, a aprobat proiectul cu 187 de voturi față de 109, după modificarea documentului, pe care Adunarea Națională, camera inferioară, nu reușise să-l adopte luna trecută.

După votul din Senat, o comisie mixtă formată din șapte parlamentari din ambele camere se va întâlni vineri pentru a crea o versiune nouă a proiectului, care va fi supusă votului în Adunarea Națională pe 23 decembrie.

Acest vot poate oferi aprobarea finală a bugetului.

Guvernul condus de prim-ministrul Sebastien Lecornu urmărește să mențină deficitul public sub 5% din produsul intern brut anul viitor, în scădere de la aproximativ 5,4% în acest an.

Este cel mai ridicat din zona euro.

Ministrul de Finanțe, Roland Lescure, a afirmat că varianta bugetului votată de Senat duce deficitul la 5,3% și a cerut parlamentarilor să ajungă la un compromis mai redus în zilele următoare.

„Un deficit de 5,3% nu va funcționa, va trebui să faceți concesii. Sunt convins că putem face acest lucru, dar toată lumea va trebui să depună un efort.”, a declarat Roland Lescure în Senat după vot.

Dacă parlamentarii nu reușesc să cadă de acord asupra unei noi versiuni, guvernul va propune probabil o lege provizorie de urgență pentru a asigura continuarea cheltuielilor, colectarea impozitelor și împrumuturile temporare în noul an, până la adoptarea unui buget complet.