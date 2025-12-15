Prima pagină » Economic » Senatorii francezi aprobă bugetul pe 2026, în ciuda avertismentelor privind deficitul

Senatorii francezi aprobă bugetul pe 2026, în ciuda avertismentelor privind deficitul

Senatorii francezi au aprobat bugetul pe 2026, deși guvernul spune că va crește deficitul fiscal. Urmează negocieri între cele două camere ale parlamentului pentru a ajunge la un compromis.
Sursa foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM
Senatorii francezi au votat luni pentru aprobarea proiectului de lege al bugetului pe 2026, deși guvernul a precizat că acesta va crește deficitul fiscal mai mult decât se estima.

Sunt așteptate negocieri importante între cele două camere ale parlamentului la sfârșitul săptămânii.

Senatul, cu majoritate conservatoare, a aprobat proiectul cu 187 de voturi față de 109, după modificarea documentului, pe care Adunarea Națională, camera inferioară, nu reușise să-l adopte luna trecută.

După votul din Senat, o comisie mixtă formată din șapte parlamentari din ambele camere se va întâlni vineri pentru a crea o versiune nouă a proiectului, care va fi supusă votului în Adunarea Națională pe 23 decembrie.

Acest vot poate oferi aprobarea finală a bugetului.

Guvernul condus de prim-ministrul Sebastien Lecornu urmărește să mențină deficitul public sub 5% din produsul intern brut anul viitor, în scădere de la aproximativ 5,4% în acest an.

Este cel mai ridicat din zona euro.

Ministrul de Finanțe, Roland Lescure, a afirmat că varianta bugetului votată de Senat duce deficitul la 5,3% și a cerut parlamentarilor să ajungă la un compromis mai redus în zilele următoare.

„Un deficit de 5,3% nu va funcționa, va trebui să faceți concesii. Sunt convins că putem face acest lucru, dar toată lumea va trebui să depună un efort.”, a declarat Roland Lescure în Senat după vot.

Dacă parlamentarii nu reușesc să cadă de acord asupra unei noi versiuni, guvernul va propune probabil o lege provizorie de urgență pentru a asigura continuarea cheltuielilor, colectarea impozitelor și împrumuturile temporare în noul an, până la adoptarea unui buget complet.

