Nicușor Dan: Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate. 2025 s-a încheiat cu o reducere a deficitului și o ușoară creștere economică

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat principalele obiective pentru 2026 și 2027, evidențiind importanța unei situații interne solide și a unei politici economice coerente.
Mădălina Dinu
15 ian. 2026, 13:36, Politic

„Imperativele anului 2025, special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea unei stabilități politice și guvernamentale și nevoia urgentă de redresare financiară. Au fost niște măsuri dureroase, care au fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt, iar aceste măsuri, la nivel macroeconomic, au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică”, a declarat Nicușor Dan.

„Reformele administrative și fiscale demarate anul trecut vor consolida statul și acest efort conjugat, cetățeni, sector privat, instituții publice, trebuie valorificat prin politici publice care să facă posibilă relasare economică. Deci acesta este unul din obiectivele pentru 2026 și 2027. Știți la fel de bine ca și mine că doar o situație internă solidă, predictibilă și coerentă poate genera instrumente diplomatice eficiente, iar acest adevăr este cu atât mai relevant în contextul de azi”, a mai precizat președintele.

De asemenea, acesta a mai punctat că mediul internațional, marcat de crize și competiția între marile puteri, face și mai necesară o strategie internă puternică și coerentă pentru România.

