Premierul francez impune bugetul pentru 2026, riscând o moțiune de cenzură

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu va forța adoptarea bugetului de stat pentru 2026 fără vot în Parlament, în încercarea de a depăși blocajul legislativ care durează de luni de zile.

Luni, Lecornu a anunțat că va invoca marți articolul 49.3, o prevedere constituțională care permite guvernului să adopte legi fără aprobarea Parlamentului, pentru a aproba partea bugetului referitoare la veniturile fiscale.

Partidele de opoziție pot răspunde prin depunerea unei moțiuni de neîncredere, care, dacă va fi aprobată, va răsturna guvernul și va bloca proiectul, notează POLITICO.

Mathilde Panot, lidera partidului de extremă stânga Franța neînvinsă, a declarat înainte de anunț că „partidul său va răspunde depunând o moțiune de neîncredere”.

Reprezentanții extremei drepte, Jordan Bardella și Marine Le Pen, au venit repede cu critici pe X.

Jordan Bardella a reiterat apelul său către președintele Emmanuel Macron de a dizolva Parlamentul și a organiza alegeri anticipate.

Marine Le Pen nu poate candida până la o decizie a Curții de Apel asupra interdicției de cinci ani impusă după condamnarea sa pentru delapidare, anul trecut.

Lecornu și cabinetul său intră în noul an cu opțiuni riscante pentru finalizarea planurilor fiscale, după ce parlamentarii nu au reușit să adopte un buget adecvat înainte de sfârșitul anului 2025.

La începutul mandatului, premierul a exclus folosirea articolului 49.3, sperând să protejeze guvernul minoritar și să evite soarta predecesorilor săi.

Luni, însă, a recunoscut că, în ciuda „regretului” și a „amărăciunii” personale, trebuie să se răzgândească. Sébastien Lecornu a spus că guvernul a dorit ca procedura parlamentară să continue „până la sfârșit”, dar legislativul fragmentat a făcut asta imposibil.