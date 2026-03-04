Mirage pentru Ucraina. Avioanele franceze pot doborî drone și rachete de croazieră

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, aeronavele pot detecta și intercepta ținte aeriene precum dronele kamikaze și rachetele de croazieră folosite în atacurile lansate de Rusia asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

„Ucraina așteaptă o livrare suplimentară de avioane Mirage 2000-5 din Franța. Acest lucru va consolida semnificativ capacitățile aeriene ale țării, deoarece aeronavele pot distruge eficient rachete de croazieră și drone utilizate în atacuri, inclusiv Shahed”, a transmis Ministerul Apărării, citat de Interfax-Ukraine.

Mult mai avansate decât MiG-29

Mirage 2000-5 sunt avioane militare capabile să îndeplinească mai multe tipuri de misiuni, echipate cu avionică digitală modernă, radare performante și sisteme de război electronic. Aceste tehnologii le permit să detecteze mai rapid ținte aeriene și să intervină împotriva lor la altitudini mari.

Oficialii ucraineni spun că aceste aeronave sunt mult mai avansate decât avioanele MiG-29 aflate deja în dotarea forțelor aeriene ucrainene. Mirage sunt considerate avioane de generația a patra modernizate, cu capacități de luptă și sisteme radar apropiate de cele ale unor aparate mult mai noi.

Armament de precizie compatibil NATO

„Prezența unor astfel de aeronave în serviciu întărește semnificativ apărarea aeriană a Ucrainei, lucru deosebit de important în timpul atacurilor masive cu rachete și drone”, a subliniat ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov.

Avioanele pot transporta diferite tipuri de armament compatibil cu standardele NATO, inclusiv rachete aer-aer de precizie, dar și rachete sau bombe ghidate, folosite împotriva unor ținte de la sol.

Piloții ucraineni, instruiți în Franța

Transferul unor avioane Mirage suplimentare a fost discutat în februarie, în cadrul unei întâlniri între oficialii din apărare de la Kiev și Paris. Primele aparate au fost livrate Ucrainei încă de la începutul anului 2025, iar piloții ucraineni au urmat mai multe luni de pregătire în Franța pentru a învăța să le opereze.

Autoritățile ucrainene consideră că noile aeronave vor juca un rol important în protejarea spațiului aerian, în special în perioadele în care Rusia lansează atacuri coordonate cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice și a orașelor ucrainene.