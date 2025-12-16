Se aplică sau nu obligația de a avea RCA în cazul trotinetelor electrice? Ce zic doi dintre cei mai mari operatori din România despre noile prevederi ale legii

Teoretic, prevederea vine pe fondul creșterii acestora mai ales în marile orașe și din nevoia unei protecției civile în caz de accidente, conform legislației europene.

Totuși, obligativitatea nu se aplică pentru toate tipurile de astfel de vehicule, așa cum au confirmat pentru Mediafax și specialiști de pe piața asigurărilor, dar și oficialii celor mai mari operatori economici care închiriază trotinete electrice.

Noua Lege RCA, elaborată de specialiști Autorității de Supraveghere Financiară și intrată în vigoare pe 13 decembrie, bulversează mulți utilizatorii de trotinete și biciclete electrice, după ce în spațiul public s-au vehiculat informații neverificate privind obligativitatea încheierii unei polițe obligatorii de răspundere civilă auto

Legea nr. 181/2025 privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial pe 13 noiembrie, introduce obligația de asigurare pentru noi categorii de vehicule, pentru a alinia legislația națională la cerințele Uniunii Europene și aduce schimbări pentru șoferi, dar nu se aplică pentru toate tipurile de trotinete și nici pentru bicicletele electrice, după cum precizaseră marți oficialii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), entitate ai cărei membri dețin peste 90% din piața locală de asigurări, la solicitarea reporterului Mediafax.

Cine trebuie să plătească RCA

Conform legislației care reglementează asigurarea RCA, recent modificată, trebuie să aibă asigurare RCA orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, indiferent dacă este electric sau cu motor termic, care nu se deplasează pe șine, doar dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:

are o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

sau

are o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

Pe scurt, numai trotinetele electrice care au caracteristicile de mai sus trebuie asigurate RCA.

Mai concret, obligația de asigurare depinde de viteza maximă și de greutatea vehiculului, inclusiv pentru vehiculele încadrate în categoria „trotinete electrice”, așa cum sunt acestea stabilite prin lege.

„Facem precizarea că, dacă trotineta electrică poate depăși viteza de 25 km/h ea este, în fapt, conform legislației rutiere, un moped. Pentru acest tip de vehicul, obligația de încheiere a unei asigurări RCA exista și anterior modificării Legii nr.132/2017. Astfel, pe lângă obligația de asigurare RCA, mopedul reprezintă o categorie de vehicul pentru care este necesară atât eliberarea permisului de conducere pentru categoria AM, cât și înregistrarea acestuia (art.14 alin.(1) din OUG nr.195/2002)”, explică specialiștii UNSAR.

Statutul trotinetelor Bolt și Lime

Contactați de Mediafax, oficialii Bolt și Lime au confirmat că trotinele electrice pe care le închiriază nu sunt vizate de obligațiile din noua lege.

„Modelul actual al trotinetelor Lime nu se încadrează în cerințele pentru a avea o asigurare de tip RCA”, a declarat Alexandru Coman, director general al Lime România și Grecia, la solicitarea Mediafax.

Totuși, precizează Alexandru Coman, Lime deține polițe facultative pentru utilizatori și terți, ce se pot regăsi pe site-ul companiei. Este vorba de polițe de asigurarea personală împotriva accidentelor, dar și de asigurare generală de răspundere civilă pentru persoane care închiriază o Unitate Lime prin intermediul aplicației Lime sau folosesc a Unitate Lime cu consimțământul explicit al unui utilizator înregistrat al aplicației Lime (ambele persoane sunt denumite aici Beneficiari sau Beneficiar).

Ce se asigură?

Invaliditate permanentă cauzată de un accident rutier

Deces cauzat de un accident rutier

daunele produse direct în urma unui accident cauzat de beneficiar

cheltuielile de judecată generate direct în urma unui accident (este necesar consimțământul nostru prealabil)

Cine este asigurat?

O persoană înregistrată în aplicația Lime, care închiriază o Unitate Lime în scopuri de transport personal.

persoanele care folosesc o Unitate Lime cu consimțământul explicit al unui utilizator înregistrat în aplicația Lime.

În toate cazurile, persoana trebuie să aibă vârsta minimă impusă de legile și actele administrative locale pentru a conduce Unitatea Lime în respectivul teritoriu, aceasta fiind însă cel puțin vârsta majoratului în respectivul teritoriu.

Suma asigurată

În cazul invalidității permanente: sumă forfetară de până la 50 000 EUR (rată determinată de gradul de invaliditate și peste pragul minim de invaliditate de 15 % rezultat în urma unui accident rutier)

În caz de deces: sumă forfetară de 50 000 EUR

2 000 000 EUR per accident cu un maxim de 14 000 000 EUR pentru orice perioadă de asigurare și pentru toate teritoriile incluse în această poliță în Europa (sau suma echivalentă în moneda locală.

Bolt: „Salutăm această reglementare”

Noua lege RCA transpune prevederile unei directive europene, iar trotinetele Bolt nu intră sub incidența acestor prevederi, având o greutate sub 25 kg și o viteză maximă limitată prin construcție la 25 km/h, au transmis și oficialii operatorului, la solicitarea Mediafax.

„Salutăm această reglementare, deoarece clarifică statutul vehiculelor mai grele sau mai rapide, oferind totodată un cadru de siguranță sporit – căci trotinetele private pot avea o greutate semnificativ mai mare și pot atinge și peste 40-50 km/h”, spune reprezentanții companiei.

Potrivit acestora, Bolt operează mii de trotinete în România, oferind utilizatorilor două tipuri de asigurare: asigurarea pentru accidente personale și cea de răspundere civilă generală. Acestea acoperă potențialele vătămări grave pe care și le-ar putea cauza utilizatorii, respectiv eventualele daune provocate terților pe timpul deplasării cu trotinetele Bolt. Detaliile complete sunt disponibile pe site-ul Bolt.

În ceea ce privește despăgubirile, acestea cad în sarcina Asiguratorului, entitatea care, în urma primirii unei solicitări din partea unui utilizator sau a unei terțe părți, analizează cazul și emite o decizie privind soluționarea acestuia.

„Dincolo de setarea, prin construcție, a vitezei la limita legală, trotinetele Bolt mai dispun și de alte funcții de siguranță, precum: un sistem software de monitorizare 24/7 care notifică echipa atunci când o anumită trotinetă nu funcționează pe cât de eficient ar trebui; test de reacție cognitivă; tehnologie geofencing, care permite ca Bolt să impună în orașe zone cu viteză redusă sau zone în care trotineta nu are acces deloc, precum parcurile”, au transmis oficalii Bolt.

Potrivit acestora, aceste funcții mențin o rată scăzută de incidente: în 2024 au existat doar 18.01 accidente la un milion de kilometri parcurși, ceea ce înseamnă că utilizatorii de trotinete Bolt au înregistrat 0.0027% accidente/cursă.

„La nivel global, 40% dintre cursele cu trotinetele Bolt încep sau se termină în apropierea stațiilor de transport public, ceea ce demonstrează rolul esențial pe care trotinetele de închiriat îl au în arhitectura de transport a orașelor”, au comunicat reprezentanții companiei

Limitele de despăgubire din lege

Obligativitatea RCA nu se aplică nici în cazul bicicletelor electrice care doar asistă pedalarea și care nu pot fi puse în mișcare exclusiv de motor, potrivit oamenilor de pe piața asigurărilor.

„Prin decizia CJUE în Cazul C-286/22 s-a statuat că nu intră în sfera noțiunii de „vehicul”, în sensul acestei dispoziții (notă: pentru obligația de asigurare RCA), o bicicletă al cărei motor electric oferă numai o asistență la pedalare și care dispune de o funcție care îi permite să accelereze fără a pedala până la o viteză de 20 km/h, această funcție neputând fi însă activată decât după utilizarea forței musculare”, precizează UNSAR, la întrebarea Mediafax.

Noua lege stabilește și limitele minime de despăgubire pentru daunele produse prin utilizarea vehiculelor: