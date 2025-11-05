Războiul trotinetelor între aspiranții la Primăria Capitalei. Ana Ciceală dă verdictul final: „Interzicerea lor prin referendum ar fi o risipă de bani”

Capitala României, 2025, unul dintre aspiranții la scaunul de primar general al PMB, posibil (probabil) urcat pe o trotinetă electrică, dă un verdict despre panoul de campanie al lui Daniel Băluță: Nu se vede sigla PSD.

Fără nicio legătură cu panoul lui Băluță, dar cu o mai mare legătură cu trotineta mai sus menționată, același Cătălin Drulă, cu doar câteva săptămâni în urmă încuraja bucureștenii să „bată Bucureștiul la pas până pe 7 decembrie” și, dacă tot sunt în trecere, să ajute și la parcarea corectă a trotinetelor, întrucât pot încurca „nevăzătorii sau mamele cu cărucioare” (n.r. pentru că, evident, bărbații adevărați nu plimbă căruciorul).

Este deja știut în spațiul public că Drulă este unul dintre cei mai mari susținători în utilizarea zilnică a trotinetelor electrice, însă a recunoaște că Bucureștiul are nevoie de „infrastructură sigură”, cu alte cuvinte, aș adăuga eu, că nu există infrastructura dedicată pentru acestea, nici reglementare clară, nici educație rutieră.

„De ani de zile folosesc trotinetele electrice ca soluție modernă de mobilitate urbană. E rapid, verde și salvează timp. Bucureștiul are nevoie de infrastructură sigură pentru toți cei care aleg alternative la mașină”, scria acesta într-o postare recentă pe pagina oficială de Instagram.

Anca Alexandrescu vrea să le interzică, Băluță propune referendum

Continuând cu tema trotinetelor, în ultimele două zile, doi dintre aspiranții la scaunul primăriei au afirmat că doresc interzicerea acestora în București. Dacă se întreabă cineva „de la ce s-au luat” Anca Alexandrescu și Daniel Băluță, răspunsul e simplu: două dintre cele mai mari probleme ale Capitalei sunt legate de transport și termoficare (pe lângă multe altele).

În acest sens, cei doi candidați la PMB au considerat că problema traficului din București poate fi rezolvată printr-un referendum care să interzică aceste mijloace de transport.

Invitată la emisiunea Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că una dintre primele sale măsuri, dacă va câștiga alegerile, va fi interzicerea trotinetelor electrice în București, considerând că este o măsură importantă pentru siguranța circulației.

„În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care îl fac când ajung la primărie. E foarte simplu de făcut. E o decizie pentru copiii noștri și pentru siguranța circulației. Au murit și oameni din cauza asta. Eu nu iau decizii împotriva USR, iau decizii pentru oameni”, a spus Anca Alexandrescu.

La rândul său, Daniel Băluță candidatul PSD la Primăria Capitalei a afirmat că Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură învechită și a promis investiții în transportul public și extinderea metroului. Băluță spune că în privința trotinetelor electrice ar consulta bucureștenii printr-un referendum local: „Aș întreba oamenii, așa cum am făcut-o și pe alte teme. Este legitim ca această comunitate să decidă cum vrea să fie guvernată”, a declarat el.

De remarcat faptul că, în luna martie a acestui an, o nouă stație de reîncărcare de trotinete, bicicletele și telefoane a fost montată la Piața Sudului. Primarul din Sectorul 4, i-a anunțat pe bucureșteni că o stație de reîncărcare a vehiculelor alternative electrice a fost montată în centrul ariei pe care o administrează. Mai precis, aceasta se află chiar în fața mall-ului Sun Plaza.

Bujduveanu a propus anterior un referendum

Problema trotinetelor a fost deseori adresată și de Stelian Bujduveanu, începând din 2023, când a propus un referendum în calitate de viceprimar, iar mai apoi ca primar interimar. Acesta afirma în luna septembrie a acestui an că nu susține interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare.

„Nu aș merge atât de departe la interzicere, aș merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă și le închiriază – oricine cu un card le folosește – și este regimul circulațiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situații pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranță”, a declarat Bujduveanu.

Dincolo de accidentele care se produc, a menționat el, există și alte probleme, precum abandonarea trotinetelor pe spațiile verzi sau nerespectarea regulilor de circulație.

Ana Ciceală: Un referendum ar fi o risipă de bani

„Un referendum pentru interzicerea trotinetelor ar fi o altă risipă de bani cât timp nu oferim alternative bune de alegere. Oamenii, când fac alegeri, trebuie să aibă variante bune de alegere”, a spus Ciceală.

Ea a adăugat că dilema trotinetelor face parte dintr-o problemă mult mai mare de strategie de mobilitate. Până la referendum, trebuie să găsim soluţii pentru condiţii bune de a circula cu trotineta. Acestea fac parte din mobilitatea urbană de tip last mile, de acasă până la staţia de metrou, de exemplu.

Ciceală a menționat că este necesară infrastructura dedicată pentru astfel de vehicule. Soluţia nu este interzicerea, spune ea, ci oferirea de soluţii reale pentru sporirea siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic.

„Oamenii trebuie încurajați să folosească mijloacele de transport alternativ, dar desigur trebuie luată în considerare și siguranța acestor mijloace alternative de transport. Cum maximizăm siguranța? De exemplu: separarea prin piste, limitarea pe cât posibil a vitezei de rulare a tuturor vehiculelor (pentru a nu mai exista diferențe atât de mari de viteză între acestea prin urbanism) și prin implicarea poliției. Trebuie ca atât șoferii, cât și utilizatorii de mijloace alternative de transport, să respecte regulile, deci șoferii trebuie sancționați pentru nerespectarea vitezei sau pentru depășirea fără o distanță sigură a trotinetelor sau bicicletelor. O trotinetă în trafic reprezintă o mașină în minus, deci avem cu toții de câștigat. Soluția nu este interzicerea, ci oferirea de soluții reale pentru sporirea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic”

Referitor la trotinetele electrice care pot depăşi 20 km/h, Ciceală a afirmat că „trebuie să avem o discuţie şi să vedem cum putem verifica dacă acestea merită limitate sau nu pentru a putea reduce riscurile”, a conchis aceasta.