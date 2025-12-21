Kirill Dmitriev, trimisul Moscovei la negocierile din Miami privind Ucraina, a spus că s-au încheiat pozitiv discuțiile cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff și cu Jared Kushner.

Informația apare în presa italiană Corriere della Sera, care citează surse rusești.

Kirill Dmitriev a transmis presei din Rusia că dialogul a fost foarte constructiv și că întâlnirile dedicate situației din Ucraina vor continua duminică.

„Discuțiile se desfășoară în mod constructiv”, a declarat Dmitriev jurnaliștilor ruși.

În același timp, Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin este „dispus să dialogheze” cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Declarația aceasta a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de presă RIA Novosti.

„El (Macron) a spus că este pregătit să discute cu Putin. Probabil că este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în cadrul emisiunii Direct Line (conferința de presă anuală organizată vinerea trecută). El și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a purta un dialog cu Macron”, a explicat Peskov.

Tot RIA Novosti a relatat, pe baza unor informații primite de la oficiali din domeniul securității, că forțele rusești au capturat un grup de soldați ucraineni în regiunea Sumî.

„Inamicul a suferit pierderi semnificative în zona Vysoke, 13 militari din Brigada 119 de Apărare Teritorială Separată a Forțelor Armate Ucrainene fiind capturați, inclusiv un comandant de companie”, a declarat sursa agenției.