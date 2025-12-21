Prima pagină » Știri externe » Reacția Parisului, după ce Putin și-a anunțat „disponibilitatea” pentru discuții cu Emmanuel Macron privind Ucraina

Reacția Parisului, după ce Putin și-a anunțat „disponibilitatea” pentru discuții cu Emmanuel Macron privind Ucraina

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul său rus ar putea avea discuții bilaterale pe tema Ucrainei, după ce Putin și-a anunțat „disponibilitatea” în acest sens.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 dec. 2025, 16:27, Știri externe

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat duminică faptul că președintele rus Vladimir Putin „și-a exprimat disponibilitatea de a purta un dialog” cu Macron pe tema Ucrainei, informează POLITICO.

În replică, președinția franceză a răspuns pozitiv, spunând că „este binevenit faptul că Kremlinul a acceptat public această abordare. Vom decide în zilele următoare cea mai bună modalitate de a proceda”.

Potrivit publicației Le Monde, președinția franceză a subliniat că orice discuții cu Rusia vor avea loc în „transparență totală” atât cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și cu aliații europeni.

Emmanuel Macron: Trebuie să găsim un cadru pentru a iniția o discuție în forma cuvenită

Disponibilitatea anunțată de Kremlin pentru o astfel de discuție vine după ce în această săptămână, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că ar fi „util” ca Europa să ia legătura cu Putin pentru a se asigura că un acord de pace în Ucraina nu este negociat exclusiv de SUA, Rusia și Ucraina.

„Cred că noi, europenii și ucrainenii, trebuie să găsim un cadru pentru a iniția o discuție în forma cuvenită”, a declarat Macron, la finalul summitului UE de la Bruxelles.

Emmanuel Macron și Vladimir Putin au avut rareori contact direct de la debutul războiului în Ucraina. Cea mai recentă comunicare telefonică dintre cei doi a avut loc în luna iulie, după aproximativ trei ani de lipsă de contact.

 

