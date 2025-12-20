Prima pagină » Știri externe » Kirill Dmitriev se va întâlni la Miami cu Witkoff și Kushner pentru negocieri privind pacea în Ucraina

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, se va întâlni în Miami cu reprezentanții președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și ginerele acestuia, Jared Kushner, pentru a discuta posibilități de soluționare a conflictului din Ucraina, potrivit unei surse rusești citate de Reuters.
Sursa foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS via ZUMA Press
Andrei Rachieru
20 dec. 2025, 03:45, Știri externe

Întâlnirea are loc după discuțiile purtate la Berlin, unde Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu oficiali ucraineni și europeni pentru a încerca să avanseze un plan de pace. Sursele au precizat că nu sunt programate contacte directe între Dmitriev și negociatorii ucraineni.

„Contactele în trei cu partea ucraineană nu sunt planificate”, a declarat sursa rusă, sub condiția anonimatului.

Administrația Trump susține eforturile de a pune capăt războiului care durează aproape patru ani, însă reconcilierea pozițiilor Rusiei, Ucrainei și liderilor Uniunii Europene pe teme sensibile precum aderarea Ucrainei la NATO și concesiile teritoriale rămâne dificilă. Witkoff și Kushner colaborează cu negociatori ucraineni și europeni pentru o versiune revizuită a planului de pace, care anterior fusese criticată pentru favorizarea Rusiei. Kremlinul a declarat pe 12 decembrie că nu a văzut încă ultima versiune, ajustată cu propunerile Ucrainei și UE.

Asistentul de politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, a subliniat că unele dintre propunerile europene și ucrainene ar putea să nu fie pe placul Moscovei și a reiterat că aderarea Ucrainei la NATO reprezintă o condiție fundamentală a negocierilor.

În același timp, el a menționat că un armistițiu ar fi posibil doar după retragerea forțelor ucrainene din întreaga regiune Donbas, indicând că armata rusă ar putea rămâne în zonele controlate de Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că opoziția Rusiei față de desfășurarea trupelor europene în Ucraina, propusă ca garanție de securitate în cadrul unui eventual acord de pace mediat de SUA, este cunoscută, însă problema poate fi discutată.

