Ion Cristoiu, despre Ana Ciceală: Lenin e capitalist pe lângă ea. În calitatea mea de comunist, mă simt îngrijorat că am pe cineva mult la stânga mea

Ana Ciceală, candidata susținută de partidul de stânga SENS, a obținut 34.239 de voturi (5,85%) la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat performanța electorală a acesteia în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

„În calitatea mea de comunist, mă simt îngrijorat că am pe cineva mult la stânga mea. Este extremă stângă. Asta nu înțeleg ăștia. Spuneți-le că Lenin este capitalist față de ea”, a spus Cristoiu.

Analistul a spus că sprijinul tot mai mare al tinerilor pentru formațiuni de stânga arată o schimbare de direcție în politica europeană.

„Știți al cui e viitorul Europei? Al lor, nu al dreptei. De ce? Pentru că la extrema dreaptă e ușor de blocat trimițând la fascism. La ea la ce trimiți? La comunism nu, că ea nu e comunistă”, a subliniat Ion Cristoiu.

În final, Cristoiu a remarcat surpriza procentului obținut de candidata SENS: „Dar e interesant cu ăștia. Uitați, cu ăștia a făcut 5%, nu te așteptai. Generația Z”.