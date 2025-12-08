Liderul USR Dominic Fritz: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit

Dominic Fritz i-a mulțumit luni dimineața lui Cătălin Drulă pentru că și-a asumat candidatura: „Nu a fost ușoară. A fost un timp foarte scurt de campanie. Și vreau să și spun că, deși este foarte ușor să dai cu pietre în cineva care a pierdut o provocare electorală, vreau să spun că democrația noastră depinde de oameni care își asumă candidaturi, dezinteresat. Depinde de oameni care fac acest pas în politică și întotdeauna vor ieși mai mulți pierzători decât câștigători”.

Liderul USR crede că bazinul reformist a votat majoritar cu Ciprian Ciucu și recunoaște că rezultatul lui Drulă a dezamăgit.

„Rezultatul candidatului nostru a dezămăgit, fără doar și poate. Am pierdut o bătălie și trebuie să fim sinceri cu noi putem mai mult. E clar că bazinul reformist, care susține și USR-ul, a votat majoritar cu Ciprian Ciucu, primar în funcție”, susține Fritz. El spune că a fost vorba de un „vot rațional util”.

El a anunțat că aceste rezultate vor fi analizate la nivelul partidului: „O analiză care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi. După cum vă imaginați, există păreri foarte diferite despre ce trebuie să se întâmple acum în USR. Și fiecare are o altă părere și fiecare de obicei caută vinovăția la altcineva. Și tocmai de aceea în acest proces nu vom fi grăbiți, ci trebuie să acceptăm această provocare de reînnoire cu multă maturitate”.