Atmosferă incendiară la meciul U-BT Cluj-Napoca-Partizan Belgrad

Fanii ardelenilor au pregătit o coregrafie specială în deschiderea meciului din BT Arena, polivalenta cu 10.000 de locuri din Cluj-Napoca.

Partida se joacă cu casa închisă, bilete fiind vândute cu câteva zile înainte.

Meciul se joacă în ultima etapă a turului din Liga Adriatică.

Este pentru prima oară când cele două formații se întâlnesc și, totodată, prima oară când U-BT va juca pe teren propriu, într-un meci oficial, împotriva unei formații care evoluează și în Euroligă.

„Înțelegem emulația creată asupra acestui meci, jucăm împotriva unei echipe din Euroligă, este probabil cel mai important meci oficial din istoria acestui club, însă nu am vorbit cu băieții despre acest aspect. Ideea este să îl tratăm ca pe orice alt meci și să încercăm să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe teren. Așteptăm ca sala să fie plină, ne dorim acest lucru și, totodată, ne dorim să oferim un baschet de calitate, un baschet pe măsura adversarului”, a spus înaintea partidei Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.