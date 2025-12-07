Dosar penal pentru fraudă la alegerile din orașul Găești

Centrul Județean de Comunicare Dâmbovița anunță că au fost înregistrate două sesizări de posibile incidente electorale.

Polițiștii fac cercetări după ce a fost înregistrată o situație în care un cetățean și-ar fi exercitat dreptul la vot în localitatea de reședință, respectiv în orașul Găești, deși avea reședința stabilită de mai puțin de 6 luni. Potrivit legii, cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de 6 luni înaintea datei scrutinului își vor putea exercita dreptul de vot doar în unitatea administrativ-teritorială în care își au domiciliul.

Astfel, în cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot.

A mai fost înregistrată o sesizare privind fotografierea buletinului de vot.