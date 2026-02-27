Greene atacă strategia lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului

Fosta congresmană și fostă aliată a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, a criticat dur presupusa strategie secretă a președintelui american Donald Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului, scrie TheDailyBeast.

Greene susține că planificarea internă a Partidului Republican pune accent pe mesaje superficiale, nu pe acțiuni concrete privind problemele interne majore. Declarațiile sale apar în contextul în care Partidul Republican se pregătește pentru alegerile cruciale din noiembrie.

De la susținătoare la critic vocal

Greene a demisionat din Camera Reprezentanților pe 5 ianuarie 2026, după o ruptură publică cu Trump legată de mai multe subiecte, inclusiv prioritățile interne și transparența privind investigația Jeffrey Epstein.

Considerată anterior una dintre cele mai loiale susținătoare ale lui Trump, ea a devenit între timp una dintre cele mai vehemente voci critice.

Într-o postare amplă pe X, Greene a afirmat că liderii republicani intenționează să „manipuleze” alegătorii prin acțiuni pur performative pentru a stimula prezența la vot la alegerile de la jumătatea mandatului.

Good morning. Everything in Washington will be purely performative, for the remainder of the year, to gaslight you to vote in the midterms. We all knew and discussed in internal meetings back in January of 2025 that we only had 6-9 months to do anything serious and after the… — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 26, 2026

Greene a susținut că, în cadrul unor întâlniri interne, s-a discutat că partidul avea doar o fereastră limitată pentru a acționa serios asupra problemelor importante, înainte ca atenția să se mute exclusiv pe campanie.

Ea l-a acuzat pe Trump și pe aliații săi că ignoră preocupări interne presante, precum criza costului vieții, accesibilitatea redusă a asigurărilor de sănătate și lipsa de responsabilitate pe teme majore. Totodată, l-a criticat și pentru politica externă, susținând că aceasta intră în contradicție cu promisiunile anterioare privind evitarea războaielor externe, având în vedere bombardamentele asupra Iranului și operațiunile din Orientul Mijlociu.

Critici la adresa performanței GOP

Greene a făcut referire la One Big Beautiful Bill Act, spunând că, în mare parte, legea a însemnat doar prelungirea unor prevederi fiscale, cu puține realizări concrete. Ea a afirmat că republicanii au făcut progrese limitate în privința responsabilității pentru pandemia de Covid-19, alegerile din 2020 și publicarea unor dosare conexe. Declarațiile sale reflectă o frustrare mai largă în rândul unor alegători conservatori.

Reacția Casei Albe

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a reacționat catalogând-o pe Greene drept fostă congresmană, „trădătoare” și persoană care a renunțat, reafirmând poziția lui Trump ca lider al Partidului Republican. În ciuda criticilor dure ale lui Greene, Trump și aliații săi continuă să modeleze mesajele GOP înaintea alegerilor.