De ce mișcarea lui Donald Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului provoacă îngrijorări

În timp ce președintele american Donald Trump sugerează public ideea anulării alegerilor de la jumătatea mandatului, miza reală ar fi alta.

Deși Constituția îi interzice unui președinte să oprească alegerile, Trump și aliații săi urmăresc schimbări structurale mai discrete, care ar putea influența semnificativ votul din 2026, potrivit CNN.

De ce Trump continuă să vorbească despre anularea alegerilor

Confruntat cu rate scăzute de aprobare și cu riscul pierderii controlului republican asupra Congresului, Trump a reluat în mod repetat ideea anulării alegerilor.

Casa Albă susține că afirmațiile sunt făcute în glumă, însă frecvența lor reflectă frustrarea față de opinia publică și vulnerabilitatea electorală.

Istoric, președinții pierd aproape întotdeauna locuri în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului, iar chiar și o schimbare minoră ar putea oferi democraților mai mult control asupra deciziilor și cheltuielilor.

Din punct de vedere legal, Trump nu are autoritatea de a amâna sau anula alegerile.

Legea federală stabilește data votului, iar Constituția prevede instalarea unui nou Congres până în ianuarie 2027.

Deși statele pot ajusta alegerile în situații extreme, nu există precedent pentru anularea unui scrutin național.

Bătăliile pentru reconfigurarea circumscripțiilor, mai importante decât declarațiile

În loc să anuleze alegerile, republicanii și democrații redesenează agresiv hărțile electorale.

Republicanii au obținut deja mai multe districte favorabile la nivel național, în timp ce democrații au contraatacat în state precum California.

Procesele în desfășurare și posibile decizii ale Curții Supreme privind Legea drepturilor de vot (Voting Rights Act) ar putea modifica din nou echilibrul de putere înainte ca alegătorii să ajungă la urne.

Aceste schimbări riscă să reducă numărul districtelor competitive și să slăbească reprezentarea minorităților politice în statele mari.

Extinderea influenței federale asupra regulilor de vot

Administrația Trump a încercat să extindă controlul federal asupra alegerilor gestionate tradițional de state.

Au fost contestate regulile privind votul prin corespondență, standardele pentru mașinile de vot și protecția datelor alegătorilor.

Unele inițiative au fost blocate de instanțe, însă cazuri-cheie, inclusiv unul aflat pe rolul Curții Supreme, pot avea efecte majore.

În paralel, supravegherea securității electorale a fost redusă, prin diminuarea rolului agențiilor care protejează sistemele de vot împotriva atacurilor cibernetice.

Autoritățile se pregătesc pentru teste de stres electorale

Oficialii electorali din mai multe state spun că se pregătesc discret pentru provocări legale și administrative.

Deși alegerile nu pot fi anulate, temerile legate de interferențe și litigii au determinat planuri de rezervă.