Dezastru. Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR la Primăria Capitalei de la înființarea partidului

Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR în cursa pentru Primăria Capitalei.
În 2016, Nicușor Dan a candidat din partea Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), formațiune locală care, după alegeri, a stat la baza înființării Uniunii Salvați România (USR).
Atunci, Nicușor Dan a obținut 30,52% din voturi, un rezultat remarcabil pentru o structură politică nouă.
În 2020, Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR, a obținut 42,81% din voturi, câștigând alegerile.
În 2024 a câștigat un nou mandat cu 47,94%, tot cu sprijinul USR.
Prin contrast, scorul obținut în 2025 de Cătălin Drulă se situează considerabil sub rezultatele anterioare pe care USR le-a înregistrat în Capitală.
Cătălin Drulă a obținut 13,88% după centralizarea a 89,14% din procesele-verbale.
Rezultatul marchează o înfrângere semnificativă pentru USR în București, oraș considerat ani la rândul principalul său bastion electoral.