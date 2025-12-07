Prima pagină » Politic » Dezastru. Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR la Primăria Capitalei de la înființarea partidului

Dezastru. Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR la Primăria Capitalei de la înființarea partidului

Candidatul USR la Primăria Municipiului București, Cătălin Drulă, se îndreaptă spre cel mai slab rezultat înregistrat de formațiune în competiția pentru funcția de primar general.
Dezastru. Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR la Primăria Capitalei de la înființarea partidului
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 dec. 2025, 23:25, Politic

Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR în cursa pentru Primăria Capitalei.

În 2016, Nicușor Dan a candidat din partea Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), formațiune locală care, după alegeri, a stat la baza înființării Uniunii Salvați România (USR).

Atunci, Nicușor Dan a obținut 30,52% din voturi, un rezultat remarcabil pentru o structură politică nouă.

În 2020, Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR, a obținut 42,81% din voturi, câștigând alegerile.

În 2024 a câștigat un nou mandat cu 47,94%, tot cu sprijinul USR.

Prin contrast, scorul obținut în 2025 de Cătălin Drulă se situează considerabil sub rezultatele anterioare pe care USR le-a înregistrat în Capitală.

Cătălin Drulă a obținut 13,88% după centralizarea a 89,14% din procesele-verbale.

Rezultatul marchează o înfrângere semnificativă pentru USR în București, oraș considerat ani la rândul principalul său bastion electoral.

Recomandarea video

Grindeanu nu își asumă locul trei al lui Daniel Băluță ca pe un eșec: Acest scor înseamnă o baza bună de pornire pentru reconstrucția organizației București
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor