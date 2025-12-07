Prima pagină » Știrile zilei » Daniel Băluță își recunoaște înfrângerea: Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4

Candidatul PSD, Daniel Băluță, își recunoaște înfrângerea. Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4, a transmis Băluță. Câștigătorul alegerilor este liberalul Ciprian Ciucu.
Daniel Băluță își recunoaște înfrângerea: Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4
Petru Mazilu
08 dec. 2025, 00:09, Politic

Mesajul a fost publicat la miezul nopții după comunicarea primelor rezultate ale alegerilor din București.

„Mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit în ultimele săptămâni și mi-ați acordat încrederea voastră! Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4 și pentru întregul București”, a scris Daniel Băluță.

Conform rezultatelor parțiale, liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București.

Acesta a avut peste 35% din voturi, fiind urmat de independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu (peste 21%) și de Daniel Băluță (peste 20%).

