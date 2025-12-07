Prima pagină » Politic » Rezultate finale: Marcel Ciolacu câștigă detașat șefia Consiliului Județean Buzău

Rezultate finale: Marcel Ciolacu câștigă detașat șefia Consiliului Județean Buzău

Fostul lider PSD Marcel Ciolacu a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău. El a primit 44.767 voturi, iar Ștefan Avrămuță (AUR) 23.288 voturi.
Rezultate finale: Marcel Ciolacu câștigă detașat șefia Consiliului Județean Buzău
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
07 dec. 2025, 21:54, Politic

UPDATE

Alegerile pentru Consiliul Județean Buzău s-au încheiat cu o victorie categorică pentru candidatul PSD, Marcel Ciolacu, potrivit datelor finale centralizate din toate cele 424 de secții de votare.

Marcel Ciolacu – peste jumătate din voturile buzoienilor

Cu 44.767 de voturi, reprezentând 51,97%, Marcel Ciolacu se situează pe primul loc.

Alianța pentru Unirea Românilor, locul al doilea

Pe locul al doilea se clasează Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), cu 23.288 voturi, adică 27,03%.

USR, Independent și restul candidaților sub pragul de 12%

Candidatul Alianței PNL-USR, Mihai-Răzvan Moraru, obține 9.527 voturi (11,06%), urmat de independentul Silviu Iordache, cu 4.533 voturi (5,26%). Ceilalți patru candidați – Dogaru Aurel, Pană Gheorghe-Gabriel, Brînzea Dragoș-Eugen și Budescu Mihai – însumează fiecare sub 1,4%.

Un total de peste 86.000 de voturi

În total, 86.146 de buzoieni și-au exprimat opțiunea pentru președinția Consiliului Județean.

UPDATE

Aș vrea să mulțumesc tuturor buzoienilor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Sper ca să-mi îndeplinesc toate promisiunele pe care le-am făcut. Mulțumesc mult”, spune Ciolacu, într-un mesaj postat pe Instagram.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marcel Ciolacu (@marcelciolacu)

UPDATE

Conform calculelor Mediafax, Marcel Ciolacu a câștigat matematic alegerile pentru președintele de consiliu județean din Buzău.

Rezultate după ce au fost centralizate 394 din cele 424 de procese-verbale

• Marcel Ciolacu (PSD) – 39.563 voturi (51,79%)
• Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR) – 20.931 voturi (27,40%)
• Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR) – 8.326 voturi (10,90%)
• Silviu Iordache (Independent) – 3.927 voturi (5,14%)
• Aurel Dogaru (SOS România) – 1.025 voturi (1,34%)

UPDATE:

Numărătoarea parțială a voturilor pentru Consiliul Județean Buzău arată o victorie categorică pentru Marcel Ciolacu, liderul PSD, care se află pe primul loc cu peste jumătate dintre voturile exprimate.

Procesul de centralizare a proceselor verbale continuă, fiind contorizate până la momentul transmiterii știrii 337 din 424 de secții, ceea ce înseamnă aproximativ 79,48% din total.

Potrivit datelor provizorii, Marcel Ciolacu a obținut 31.956 de voturi, reprezentând 52,46%. Rezultatul îl plasează la o distanță considerabilă față de următorul candidat.

Candidatul alianței AUR–USR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, ocupă poziția secundă cu 16.469 voturi, adică 27,03%, în timp ce candidatul alianței PNL–USR, Mihai-Răzvan Moraru, se află pe locul al treilea, cu 10,79% (6.574 voturi).

Restul candidaților rămân sub 6%, respectiv Silviu Iordache (independent): 5,01%, Aurel Dogaru (SOS România): 1,39%, Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare): 1,24%, Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri): 1,20% și Mihai Budescu (Partidul România Mare): 0,87%.

Știrea inițială:

După închiderea secțiilor de votare duminică seara, membrii birourilor de vot din județul Buzău au demarat procesul de numărare a buletinelor cu voturi valabil exprimate.

După centralizarea a peste 50% din procesele verbale, fostul lider PSD a obținut 52,8% din voturi, candidatul AUR 28,36%, iar Mihai Răzvan Moraru 9,9%.

Prezența la urne a fost de 24,18% în întregul județ.

Pentru președinția Consiliului Județean Buzău au candidat Marcel Ciolacu (PSD), Mihai Răzvan Moraru (PNL – USR) și deputatul Ștefăniță Avrămescu (AUR).

Recomandarea video

Grindeanu nu își asumă locul trei al lui Daniel Băluță ca pe un eșec: Acest scor înseamnă o baza bună de pornire pentru reconstrucția organizației București
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor