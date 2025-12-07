Rezultate finale: Marcel Ciolacu câștigă detașat șefia Consiliului Județean Buzău

Alegerile pentru Consiliul Județean Buzău s-au încheiat cu o victorie categorică pentru candidatul PSD, Marcel Ciolacu, potrivit datelor finale centralizate din toate cele 424 de secții de votare.

Marcel Ciolacu – peste jumătate din voturile buzoienilor

Cu 44.767 de voturi, reprezentând 51,97%, Marcel Ciolacu se situează pe primul loc.

Alianța pentru Unirea Românilor, locul al doilea

Pe locul al doilea se clasează Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), cu 23.288 voturi, adică 27,03%.

USR, Independent și restul candidaților sub pragul de 12%

Candidatul Alianței PNL-USR, Mihai-Răzvan Moraru, obține 9.527 voturi (11,06%), urmat de independentul Silviu Iordache, cu 4.533 voturi (5,26%). Ceilalți patru candidați – Dogaru Aurel, Pană Gheorghe-Gabriel, Brînzea Dragoș-Eugen și Budescu Mihai – însumează fiecare sub 1,4%.

Un total de peste 86.000 de voturi

În total, 86.146 de buzoieni și-au exprimat opțiunea pentru președinția Consiliului Județean.