Rezultate finale: Marcel Ciolacu câștigă detașat șefia Consiliului Județean Buzău

UPDATE
Alegerile pentru Consiliul Județean Buzău s-au încheiat cu o victorie categorică pentru candidatul PSD, Marcel Ciolacu, potrivit datelor finale centralizate din toate cele 424 de secții de votare.
Marcel Ciolacu – peste jumătate din voturile buzoienilor
Cu 44.767 de voturi, reprezentând 51,97%, Marcel Ciolacu se situează pe primul loc.
Alianța pentru Unirea Românilor, locul al doilea
Pe locul al doilea se clasează Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), cu 23.288 voturi, adică 27,03%.
USR, Independent și restul candidaților sub pragul de 12%
Candidatul Alianței PNL-USR, Mihai-Răzvan Moraru, obține 9.527 voturi (11,06%), urmat de independentul Silviu Iordache, cu 4.533 voturi (5,26%). Ceilalți patru candidați – Dogaru Aurel, Pană Gheorghe-Gabriel, Brînzea Dragoș-Eugen și Budescu Mihai – însumează fiecare sub 1,4%.
Un total de peste 86.000 de voturi
În total, 86.146 de buzoieni și-au exprimat opțiunea pentru președinția Consiliului Județean.
„Aș vrea să mulțumesc tuturor buzoienilor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Sper ca să-mi îndeplinesc toate promisiunele pe care le-am făcut. Mulțumesc mult”, spune Ciolacu, într-un mesaj postat pe Instagram.
UPDATE
Conform calculelor Mediafax, Marcel Ciolacu a câștigat matematic alegerile pentru președintele de consiliu județean din Buzău.
Rezultate după ce au fost centralizate 394 din cele 424 de procese-verbale
• Marcel Ciolacu (PSD) – 39.563 voturi (51,79%)
• Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR) – 20.931 voturi (27,40%)
• Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR) – 8.326 voturi (10,90%)
• Silviu Iordache (Independent) – 3.927 voturi (5,14%)
• Aurel Dogaru (SOS România) – 1.025 voturi (1,34%)
UPDATE:
Numărătoarea parțială a voturilor pentru Consiliul Județean Buzău arată o victorie categorică pentru Marcel Ciolacu, liderul PSD, care se află pe primul loc cu peste jumătate dintre voturile exprimate.
Procesul de centralizare a proceselor verbale continuă, fiind contorizate până la momentul transmiterii știrii 337 din 424 de secții, ceea ce înseamnă aproximativ 79,48% din total.
Potrivit datelor provizorii, Marcel Ciolacu a obținut 31.956 de voturi, reprezentând 52,46%. Rezultatul îl plasează la o distanță considerabilă față de următorul candidat.
Candidatul alianței AUR–USR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, ocupă poziția secundă cu 16.469 voturi, adică 27,03%, în timp ce candidatul alianței PNL–USR, Mihai-Răzvan Moraru, se află pe locul al treilea, cu 10,79% (6.574 voturi).
Restul candidaților rămân sub 6%, respectiv Silviu Iordache (independent): 5,01%, Aurel Dogaru (SOS România): 1,39%, Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare): 1,24%, Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri): 1,20% și Mihai Budescu (Partidul România Mare): 0,87%.
Știrea inițială:
După închiderea secțiilor de votare duminică seara, membrii birourilor de vot din județul Buzău au demarat procesul de numărare a buletinelor cu voturi valabil exprimate.
După centralizarea a peste 50% din procesele verbale, fostul lider PSD a obținut 52,8% din voturi, candidatul AUR 28,36%, iar Mihai Răzvan Moraru 9,9%.
Prezența la urne a fost de 24,18% în întregul județ.
Pentru președinția Consiliului Județean Buzău au candidat Marcel Ciolacu (PSD), Mihai Răzvan Moraru (PNL – USR) și deputatul Ștefăniță Avrămescu (AUR).