MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00

Potrivit purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale pentru fotografierea buletinului de vot, pentru înscrierea unei persoane pe liste suplimentare deși avea reședință stabilită de mai puțin de șase luni și pentru nerespectarea prevederilor care interzic prezența altei persoane în cabina de vot în afara celei care votează.

În București se fac cercetări după ce un alegător ar fi sesizat faptul că în momentul aplicării ștampilei pe buletinul de vot, cerneala s-a imprimat și pe verso, suprapunându-se simultan pe doi candidați.

Tot în București, în sectorul 5, jandarmul aflat în serviciul de pază la o secție de votare s-a autosesizat cu privire la comportamentul recalcitrant al unui bărbat. În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost descoperit un spray iritant lacrimogen. Bărbatul a fost condus la secția de poliție pentru întocmirea actelor de sesizare.

În comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani, polițiștii au fost sesizați că un bărbat ar fi oferit sume de bani pentru ca un anumit candidat să fie votat. Cercetările sunt continuate pentru infracțiunea de corupere a alegătorilor.

De asemenea, într-o comună din județul Buzău s-a sesizat faptul că în proximitatea unei secții de votare sunt afișate materiale electorale. Președintele secției de votare a dispus înlăturarea acestora.

Cinci cazuri medicale

Monica Dajbog a spus că au fost înregistrate și cazuri medicale, toate în București, unde cinci persoane au căzut ori s-au lovit în secții de votare sau în proximitatea acestora, suferind răni minore sau luxații. Patru persoane au fost transportate la spital.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că pe unele liste electorale permanente figurează persoane decedate, precizez că, potrivit legislației în vigoare, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor transmite către Autoritatea Electorală Permanentă actualizările listelor cu persoanele cu drept de vot pentru generarea Registrului Electoral, la solicitarea AEP, cu 20 de zile înaintea turului de scrutin. Astfel, ultimul set de date transmis către Autoritatea Electorală Permanentă a fost în data de 25 noiembrie 2025, conținând decesele înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor până la data de 22 noiembrie 2025. În aceste condiții, pot exista situații punctuale care vizează, în special, decesele înregistrate după data de 22 noiembrie 2025”, a explicat purtătorul de cuvânt al MAI.