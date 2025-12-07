Prima pagină » Politic » Rezultate finale Sector 1. Ciprian Ciucu obține de două ori mai multe voturi decât următorul clasat

Rezultate finale Sector 1. Ciprian Ciucu obține de două ori mai multe voturi decât următorul clasat

Rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei au fost centralizate în toate cele 166 de secții de votare din Sectorul 1. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a obținut peste 40% din voturi, de două ori mai mult decât următorul candidat plasat.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Departamentul Politic
08 dec. 2025, 01:26, Politic

Alegerile pentru Primăria Capitalei s-au desfășurat duminică, 7 decembrie, iar datele centralizate din cele 166 de secții de votare arată că Ciprian Ciucu s-a impus.

Concret, candidatul PNL a obținut aproape 32.000 de voturi, respectiv 40,29%, dublu față de Anca Alexandrescu, aflată pe locul al doilea. Aceasta a obținut 15.130 de voturi.

La mică distanță se află Daniel Băluță, care a candidat din partea PSD, pe locul 3, cu 18,64%. Cătălin Drulă, candidatul USR, se află pe locul 4.

  • CIUCU CIPRIAN – 31.942 de voturi (40.29%)
  • ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA – 15.130 de voturi (19.09%)
  • BĂLUȚĂ DANIEL – 14.775 de voturi (18.64%)
  • DRULĂ CĂTĂLIN – 12.152 de voturi – 15.33%
  • CICEALĂ ANA-MARIA – 4.185 de voturi (5.28%)

Potrivit centralizării a 99,92% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut 36,17% din voturi. La mare distanță, pe locul 2, se află Anca Alexandrescu, cu 21,94%, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3, cu 20,5%. Cătălin Drulă, candidatul USR, a obținut 13,9%, iar Ana Ciceală, candidata SENS, a obținut 5,85%.

 

