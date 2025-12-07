Rezultate finale Sector 1. Ciprian Ciucu obține de două ori mai multe voturi decât următorul clasat

Alegerile pentru Primăria Capitalei s-au desfășurat duminică, 7 decembrie, iar datele centralizate din cele 166 de secții de votare arată că Ciprian Ciucu s-a impus.

Concret, candidatul PNL a obținut aproape 32.000 de voturi, respectiv 40,29%, dublu față de Anca Alexandrescu, aflată pe locul al doilea. Aceasta a obținut 15.130 de voturi.

La mică distanță se află Daniel Băluță, care a candidat din partea PSD, pe locul 3, cu 18,64%. Cătălin Drulă, candidatul USR, se află pe locul 4.

CIUCU CIPRIAN – 31.942 de voturi (40.29%)

ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA – 15.130 de voturi (19.09%)

BĂLUȚĂ DANIEL – 14.775 de voturi (18.64%)

DRULĂ CĂTĂLIN – 12.152 de voturi – 15.33%

CICEALĂ ANA-MARIA – 4.185 de voturi (5.28%)

Potrivit centralizării a 99,92% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut 36,17% din voturi. La mare distanță, pe locul 2, se află Anca Alexandrescu, cu 21,94%, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3, cu 20,5%. Cătălin Drulă, candidatul USR, a obținut 13,9%, iar Ana Ciceală, candidata SENS, a obținut 5,85%.