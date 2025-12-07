Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după alegerile din București: Evident, este o înfrângere, îi urez succes lui Ciprian Ciucu

UPDATE

Sorin Grindeanu a analizat și viitorul Coaliției de guvernare în urma rezultatelor de la alegerile locale parțiale de duminică.

„N-avem cum să nu ținem cont de semnale. Evident trebuie să ținem cont de semnale. Și de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care le doresc cei de la USR, o să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus Grindeanu.

Întrebat ce va face PSD în continuare, în condițiile în care USR nu a obținut un scor bun la alegerile de duminică, Grindeanu a răspuns: „O să facem o evaluare”.

Știrea inițială

Liderul PSD a organizat o conferință de presă după miezul nopții.

„Bucureștenii au decis, Ciprian Ciucu este în mod evident noul primar general, îl felicit și îi urez succes (…) Nu ai cum să consideri că locul trei este o victorie. Evident, este o înfrângere”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a anunțat că în partid se va face o analiză despre alegeri.

„Rămâne chestiunea despre București (…) este în scorul politic este o bază bună de repornire pentru organizația București”, a transmis Grindeanu.

El a făcut și un scurt comentariu despre rezultatele alegerilor din alte localități. Din 14 locuri unde au fost alegeri, PSD a câștigat în 12, niciun nume nu este de la AUR sau de la USR, eu cred că spune ceva acest lucru, a comentat Sorin Grindeanu.

Anterior, și candidatul PSD, Daniel Băluță, și-a recunoscut înfrângerea.

„Mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit în ultimele săptămâni și mi-ați acordat încrederea voastră! Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4 și pentru întregul București”, a scris Daniel Băluță.

Conform rezultatelor parțiale, liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București. Acesta a avut peste 35% din voturi, fiind urmat de independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu (peste 21%) și de Daniel Băluță (peste 20%).