Ciucu, despre sondaje: În trecut partidul meu a mai greșit, la aceste alegeri nu am mers cu rezultate false

Liberalul Ciprian Ciucu a comentat rezultatele sondajelor din campania electorală și acuzațiile privitoare la manipularea electoratului prin prezentarea unor cifre false. În trecut partidul meu a mai greșit, la aceste alegeri nu am mers cu rezultate false, a spus Ciucu.
Petru Mazilu
07 dec. 2025, 22:47, Politic

Declarația a fost făcută duminică seara la Antena 3 CNN.

„Partidul meu în trecut a mai greșit (…)  nu am mers cu sondaje false”, a spus Ciprian Ciucu.

El a dezvăluit că PNL a plătit un sondaj care o dădea pe independenta Anca Alexandrescu pe locul doi, la mică diferență de liberal.

„Am tăcut din gură pentru că mi se arunca în spate trecutul partidului meu”, a explicat Ciucu.

„Ok am greșit în trecut, îmi cer scuze în numele colegilor mei”, a mai spus Ciucu adăugând că din momentul în care Ilie Bolojan a devenit liderul PNL „am luat decizia să nu mai coafăm sondajele”.

„Nu am mințit prin sondaje, nu vom minți prin sondaje  în cel mai rău caz dacă nu ne convine rezultatul unui sondaj nu îl facem public”, a precizat Ciprian Ciucu.

Exit-poll-urile arată că liberalul Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria București având peste 10 procente în fața candidatului PSD, Daniel Băluță, și a independentei susținute de AUR, Anca Alexandrescu.

