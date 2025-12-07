Rezultate finale Sector 6. Ciprian Ciucu a obținut peste 50% din voturi

Alegerile pentru Primăria Capitalei s-au desfășurat duminică, 7 decembrie, iar datele centralizate din cele 240 de secții de votare din Sectorul 6 arată că Ciprian Ciucu a obținut peste 50% din voturile exprimate.

Concret, candidatul PNL a obținut 61.289 de voturi, adică 50,65%. La mare distanță, pe locul al doilea, se află Anca Alexandrescu. Aceasta a obținut 18,6% din voturi.

Daniel Băluță, care a candidat din partea PSD, s-a situat pe locul al treilea, în timp ce Cătălin Drulă se află pe locul 4.

Rezultatele obținute de principalii candidați în Sectorul 6 al Capitalei:

CIUCU CIPRIAN – 61.289 de voturi (50.65%)

ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA – 22.508 de voturi (18.6%)

BĂLUȚĂ DANIEL – 17.922 de voturi (14.81%)

DRULĂ CĂTĂLIN – 11.917 de voturi (9.85%)

CICEALĂ ANA-MARIA – 5.916 de voturi (4.89%)

Potrivit centralizării a 99,77% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut peste 36,18% din voturi. La mare distanță, pe locul 2, se află Anca Alexandrescu, cu 21,94%, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3, cu 20,5%. Cătălin Drulă, candidatul USR, a obținut 13,9%.