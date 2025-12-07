Rezultate finale Sector 2. Ciprian Ciucu – 33,29%, Anca Alexandrescu – 22,47%, Daniel Băluță – 21,19%

Alegerile pentru Primăria Capitalei s-au desfășurat duminică, 7 decembrie, iar datele centralizate arată că Ciprian Ciucu s-a impus în Sectorul 2.

Concret, candidatul PNL a obținut peste 32.700 de voturi, adică 33,29%. Pe locul al doilea s-a clasat Anca Alexandrescu.

Daniel Băluță, care a candidat din partea PSD, se află pe locul 3, iar Cătălin Drulă pe locul 4.

Rezultatele obținute de principalii candidați în Sectorul 2 al Capitalei:

CIUCU CIPRIAN – 32.756 de voturi (33.29%)

ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA – 22.113 de voturi (22.47%)

BĂLUȚĂ DANIEL – 20.851 de voturi (21.19%)

DRULĂ CĂTĂLIN – 15.085 de voturi (15.33%)

CICEALĂ ANA-MARIA – 5.906 de voturi (6%)

Potrivit centralizării a 99,92% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut 36,17% din voturi. La mare distanță, pe locul 2, se află Anca Alexandrescu, cu 21,94%, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3, cu 20,5%. Cătălin Drulă, candidatul USR, a obținut 13,9%, iar Ana Ciceală, candidata SENS, a obținut 5,85%.