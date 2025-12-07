Prima pagină » Știrile zilei » George Simion: Am dat dovadă de loialitate. Vom vota orice proiect pentru alegerea primarilor în două tururi

Liderul AUR, George Simion, a declarat după alegerile locale parțiale că a demonstrat loialitate prin susținerea Ancăi Alexandrescu și a anunțat că va susține orice proiect de lege pentru alegerile primarilor și președinților CJ în două tururi.
Radu Mocanu
07 dec. 2025, 21:29, Politic

„În această campanie, în care ne-am pus în jurul unui candidat independent pentru a menține unitatea mișcăriei suvereniste, am dat dovadă de loialitate”, tranmsite Simion. 

Simion a continuat: „ Vom face în următoarele zile, după ce vedem rezultatele finale, secție pe secție, analiza acestei campanii și ce se putea face mai mult, din punct de vedere politic”. 

„Noi, parlamentarii AUR au auzit. Suntem în slujba poporului Român, care a trecut din parlament și lupta pentru democrație și pentru transparență. Și vom vota orice proiect care își propune să aducă înapoi alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi”, a mai spus președintele AUR. 

Acesta a continuat acuzațiile privind nerespectarea procedurilor electorale: „ Sunt probleme cu buletinele de vot, sunt probleme cu diferite forme de manipulare și unii își proclamă victoria mult mai repede, să rămână în secția de vot, la București și la Buzău, unde v-am spus că a fost zilei, am avut mari probleme cu primarii care nu respectă legătinele electorale, așa cum unele instituții media nu respectă această legislație și am văzut asta ieri și astăzi”. 

Gerogei SImion a închiet: „Vă mulțumim  și vom reveni și vă vom informa cu privire  e la rezultatul numărătorii  noastre paralele și cu declarații din partea membrii partidelor noastre și grupului de inițiativă care a susținut o doamnă a Alex Andreescu pe parcursul acestei seri”. 

