George Simion despre politca externă a României: Dacă nu suntem la masă, probabil vom fi pe meniu

Președintele AUR, George Simion, a a lansat critici ferme la adresa poziționării României în actualul context internațional. Acesta a avertizat și asupra unei lipse da garanții de securitate în cazul unei îndepărtări de Statele Unite.
Radu Mocanu
29 ian. 2026, 16:05, Politic

Vedem cum se va reîmpărți sfera de influență în cadrul fiecărei mari puteri. Problema noastră este că dacă nu suntem la masă și nu suntem participanți, probabil vom fi pe meniu”, a declarat liderul AUR, joi, la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, găzduită de Gândul

Privind poziționarea României în plan extern, acesta a amintit declarațiile președintelui Dan din timpul campaniei electorale. „România e pe nicăieri în acest moment, pentru că Nicușor Dan asta a spus românilor în timpul campaniei electorale că  România va sprijini financiar Ucraina și Moldova”, a declarat Simion. 

Acesta a spus că peisajul geopolitic se schimbă sub noua administrație de la Washington: „Toată lumea își poate da seama după cum toată lumea își poate da seama că se reîmparte lumea și curentul suveranist, curentul patriotic merge pe o direcție, pe direcția administrației Trump, Donald Trump acum, JD Vance după aceea”. 

„Statele Unite transmit acest mesaj și își caută aliați și noi rămânem neapărați, nesecurizați, fără trupe americane Rămânem ai nimănui Eventual să ne apere niște trupe franceze”, a continuat președintele AUR, adăugând: „ Eu nu cred că francezii o să ne poată apăra”. 

 

